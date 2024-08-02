中東局勢升溫　多間航空公司停飛以色列　部份避開伊朗領空

中東局勢進一步緊張，據外媒8月1日報道，至少有10間航空公司暫時停飛全部或部份往以色列航班，也有多間航空公司避開飛越伊朗領空。



綜合路透社和《以色列時報》1日報道，德國漢莎航空集團（Lufthansa Group）發言人當日表示，因應地區局勢緊張，已即時取消旗下航空公司往返特拉維夫（Tel Aviv）的客運和貨運航班，暫定停飛至8日；至於往返黎巴嫩首都貝魯特的航班則停飛至12日。

圖為2024年3月7日，漢莎航空（Lufthansa ）飛機停在德國法蘭克福機場。（REUTERS）

路透社2日引述新加坡航空（Singapore Airlines）表示，該航空公司已於2日凌晨停止飛越伊朗領空，並改用其他航線繞過，旨在保證飛行安全。報道還指，追蹤全球航班的Flightradar24網頁顯示，新加坡航空飛往倫敦希斯路機場（Heathrow Airport）的航班2日通過改為飛越土庫曼斯坦和阿塞拜疆，以避免飛越伊朗領空；台灣長榮航空與中華航空2日飛往荷蘭首都阿姆斯特丹（Amsterdam）的航班亦避開飛越伊朗領空。

美國聯合航空（United Airlines）、達美航空（Delta Air Lines）與英國航空（British Airways）於7月31日已宣布取消飛往以色列航班，其中聯合航空無限期停飛至另行通知。

2020年3月12日，一架聯合航空（United Airlines）航機在德國法蘭克福機場準備起飛飛往美國三藩市。（Getty）

杜拜航空（FlyDubai）和布魯塞爾航空（Brussels Airlines）也宣布取消航班。波羅的海航空（airBaltic）取消原定於1日及2日飛往以色列的航班。