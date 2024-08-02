哈馬斯領袖被殺　美媒：哈尼亞遭埋藏多時炸彈殺害

《紐約時報》引述七名中東官員包括兩名伊朗人以及一名美國官員說，哈馬斯領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）是被大約兩個月前偷運到他下榻的德黑蘭賓館的爆炸裝置炸死的。犯案方確認他在賓館裏面後，就遠程引爆炸彈。



中東官員稱，哈尼亞訪問德黑蘭期間曾多次入住這間賓館。賓館由伊斯蘭革命衛隊運營和保護。

伊朗週四（8月1日）為哈尼亞舉行葬禮遊行，成千上萬的德黑蘭民眾手持哈尼亞的海報和巴勒斯坦國旗參加儀式，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）帶領群眾為哈尼亞祈禱。

哈馬斯在加沙的副領導人哈亞（Khalil al-Hayya）在儀式上誓言將報復。哈亞說：「哈尼亞的口號『我們不會承認以色列』，將永遠是一個不朽的口號。我們將追擊以色列，直到它在巴勒斯坦土地上被連根拔起。」伊朗保守派議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）也表明，將執行最高領袖的命令，為哈尼亞報仇。卡利巴夫說：「我們有責任，在正確的時間和正確的地點做出反應。」這時，群眾高聲呼叫「以色列去死，美國去死！」

圖為2024年7月31日，伊朗德黑蘭民眾舉行反以色列集會，悼念被暗殺的哈馬斯領導人哈尼亞（IsmailHaniyeh）。（Majid Asgaripour/WANA via REUTERS）

出席儀式的包括伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）和伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）總司令薩拉米（Hossein Salami）。伊朗已宣佈為哈尼亞哀悼三天。哈尼亞及保鏢的棺木上蓋着巴勒斯坦國旗，遺體定星期五在多哈下葬。

常駐卡塔爾的哈尼亞到德黑蘭出席佩澤希齊揚周二的就職儀式。不料隔天凌晨，他在德黑蘭住所遭暗殺身亡。哈馬斯和伊朗都認定此事是以色列所為。以色列拒絕置評。

據路透社報道，消息人士透露，伊朗高官周四會見來自黎巴嫩、伊拉克和也門的區域盟友代表，討論如何對以色列進行報復。

《紐時》分析指出，哈尼亞在伊朗遇襲身亡不僅是對伊朗政府的羞辱，也暴露伊朗的安全疏漏。

2024年7月30日，哈馬斯領袖哈尼亞（Ismail Haniyeh）在德黑蘭遇刺前一天，正是出席伊朗新任總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）的就職禮，二人見面握手。（Reuters）

伊朗知名政治家、佩澤希齊揚的親信貝馬內什說，此次襲擊打了伊朗一記沉重的耳光，「它羞辱了我們的國家，破壞了我們的整個安全機構，表明我們在情報方面存在嚴重漏洞。」

美國一名高官指出，以色列選擇在伊朗新總統就職典禮期間展開行動，意在向新領導層展示以色列對伊朗安全系統的滲透能力。伊朗如何回應，將決定中東局勢是否進一步升級。

專家預計伊朗若展開類似今年4月對以色列的導彈攻擊，局勢會很容易升級。加上如果真主黨加大攻擊以色列北部，或者胡塞武裝擴大對紅海的攻擊，戰爭就可能擴大到黎巴嫩，到時可能需要美國海軍來保持海上通道的暢通。

不過，伊朗最危險的選擇在於它是否會邁出製造核武器的這最後一步。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）都說，目前尚未看到伊朗做出製造核彈的政治決定，但伊朗領導人針對有關可能性的討論日益增多。

本文獲《聯合早報》授權轉載

