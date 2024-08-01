哈尼亞被暗殺｜美國令人失望 中國能夠約束以色列嗎？

哈馬斯領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）日前在伊朗被刺殺。哈尼亞前不久剛剛在中國參加巴勒斯坦各派團結大會，此次前往伊朗是出席伊朗新總統的就職典禮。以色列雖然三緘其口，但以色列政府新聞辦公室在社交媒體上發布了一張哈尼亞的照片，並配有「被幹掉」的字樣， 暗示了這就是以色列採取的暗殺行動。此事一出震驚國際社會。

哈馬斯和以色列在多方的斡旋下正在探討停火協議，哈尼亞作為哈馬斯一方的談判代表被以色列暗殺後和解協議如何執行？置美國和卡塔爾等斡旋方於何地？宣佈復仇的哈馬斯還會堅持停火談判嗎？哈尼亞是在伊朗被暗殺的，上一次以色列對伊朗的挑釁是襲擊伊朗駐敘利亞大使館館舍，現如今直接在伊朗首都德黑蘭就把哈尼亞暗殺了，是對伊朗的直接羞辱和挑釁，伊朗此前對以色列襲擊的報復就被認為是象徵性的，現如今伊朗會一而再再而三克制嗎？

以色列內塔尼亞胡當局對於戰爭的渴望是顯而易見的，以往拜登政府為了大選一直在施壓以色列停火和談，現如今拜登退選後，民主黨政府冒着得罪猶太金主的壓力約束以色列的動力還有多大？如果特朗普上台，對內塔尼亞胡來說是重大利好。

2024年7月30日，哈馬斯領袖哈尼亞（Ismail Haniyeh）在德黑蘭遇刺前一天，正是出席伊朗新任總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）的就職禮，二人見面握手。（Reuters）

以色列一邊直接刺殺哈尼亞，一邊打臉伊朗，同時空襲黎巴嫩首都貝魯特，處於和黎巴嫩真主黨全面開戰的邊緣。不是結束加沙局勢，而是試圖挑起三條戰線的戰爭，不是在面對國際社會聲討時採取克制姿態，而是持續在戰爭的道路上高歌猛進。

以往人們還寄希望美國在國際社會壓力與大選需要的情況下會施壓以色列以結束衝突，現在看來，已經是不可能的了。

如果以色列持續挑釁，該如何解決中東的亂局？以色列需要的就是這三方哪怕是任何一方站出來同以色列對戰到底。但是哈馬斯、伊朗、黎巴嫩真主黨能夠集體打落牙齒和血吞嗎？

2024年7月31日，哈馬斯領袖哈尼亞在伊朗疑遭以色列暗殺，德黑蘭民眾上街抗議。（Reuters）

歸根結底，問題的核心是以色列，約束以色列是結束混亂的關鍵。如果以色列一意孤行，美國對此擺出一副提前不知情的局外姿態，該如何結束戰局？誰能發揮負責任的作用？

深陷戰爭泥潭的俄羅斯不可能發揮這樣的作用。緊跟美國政策的歐洲也不會是斡旋方。一直在平息中東亂局上躍躍欲試的中國會是解決問題的關鍵嗎？一直同以色列和巴勒斯坦都關係和睦的中國能夠調停二者的矛盾嗎？

中國可以協助巴勒斯坦各派別進行民族和解，能夠說服以色列接受兩國方案嗎？中國事關以巴領土的一些立場不可能獲得以色列的認同。如何為巴勒斯坦伸張正義的同時還能同以色列保持良好的關係？要匡扶公平正義就不可能僅僅是中立。

2024年7月31日，土耳其伊斯坦堡（Istanbul），電視上大部份新聞節目正在播報哈尼亞遇刺事件。（Reuters）

指責美國不負責任，譴責以色列倒行逆施，雖然有意義，但已是杯水車薪。如果無法有雷厲風行的手段改變局面，就不可能有真正的和平。

歸根結底，以巴鬥爭就是如此赤赤裸裸血淋淋，他國要付的責任是有限的，關鍵還是要靠巴勒斯坦一方的抗爭，大國是可以憑藉的風帆，但不是真正的舵手。

對於在血與火的洗禮中求生存的巴勒斯坦來說，暴力不是他們信條，抗爭是他們絕望的呼喚與吶喊。其他各方，不對他們的抗爭施加道德壓力，同情並保持理解，或許就已經是最大的慈悲了。