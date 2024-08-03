美國大選｜拜登兒子非法擁槍案　11月13日宣布判刑

路透社8月2日報道，根據美國法院同日提交的法庭文件，美國總統拜登（Joe Biden）的兒子亨特拜登干犯的非法擁槍案將於11月13日宣布判刑。



美國法院陪審團6月11日裁定，總統拜登（Joe Biden）的兒子亨特（Hunter Biden）被控非法購買及管有槍械的3項罪名全部成立。

在首2項控罪中，亨特被控2018年10月填寫購買左輪手槍的表格時作出2項虛假陳述，首先不實地陳述自己沒有吸毒，然後又宣稱該陳述屬實。第3項指控是他非法擁有這把槍11天。

2024年6月5日，美國總統拜登（Joe Biden）兒子亨特（Hunter Biden）的非法擁槍案續審，亨特由妻子梅莉莎（Melissa Cohen）陪同抵達法院。（Reuters）

美國總統大選將於11月5日舉行，由代表民主黨的副總統賀錦麗（Kamala Harris）與代表共和黨的前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）正面對決。

美國地區法官Maryellen Noreika將於總統大選舉行8日後宣布對亨特拜登的判決。

2024年6月11日，美國總統拜登（Joe Biden）兒子亨特（Hunter Biden）的非法擁槍案續審，亨特由妻子梅莉莎（Melissa Cohen）陪同抵達法院。（Reuters）

據路透社8月2日的報道指，槍枝相關指控的量刑指導方針是15至21個月，但有法律專家表示，類似案件中的被告通常會獲判更短的刑期，如果他們有遵守審前釋放的條款，被監禁的可能性也較小。