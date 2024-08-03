泰國清邁恐怖意外 大樹倒下砸中景點索橋 中國夫婦一死一傷
撰文：聯合早報
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一對中國夫婦星期四（8月1日）在清邁旅遊時遭遇不幸。一棵大樹倒在他們行走的索橋上，導致他們從高處摔下，妻子後來因傷勢過重死亡。
泰國《民族報》報道，事故發生在堆沙革縣（Doi Saket）的清邁叢林飛索景點。44歲的陳靜（音譯）和她46歲的丈夫劉洋（音譯）被伊拉旺救援中心送往醫院接受治療。
目擊者稱，這對夫婦上午剛玩完滑索，正在返回的路上。當他們在離地面約15米的懸索橋上行走時，一棵樹倒在橋上，兩人被拋向空中，隨後重重地摔在地上。
據報道，陳靜在救護車上因傷勢過重死亡，而劉洋目前清邁蘭醫院（Chiangmai Ram Hospital）接受手臂和腿部骨折的治療。
泰國旅遊警察局副局長邦謝（Pongsiam Meekanthong）到醫院探望了受害者及其家人。他告訴他們，滑索公司為遊客提供100萬泰銖的死亡保險和50萬泰銖的受傷保險。
他還說，已經聯繫了中國駐清邁領事館，請他們幫助照顧好年幼的兒子，直到孩子父親出院。
邦謝告訴記者，官員們正在調查現場，找出事故原因。他還敦促其他提供此類活動的公司要格外小心，警惕自然災害，如樹木倒塌、山洪暴發和泥石流，尤其是在雨季。
本文獲《聯合早報》授權轉載