泰國清邁恐怖意外　大樹倒下砸中景點索橋　中國夫婦一死一傷

一對中國夫婦星期四（8月1日）在清邁旅遊時遭遇不幸。一棵大樹倒在他們行走的索橋上，導致他們從高處摔下，妻子後來因傷勢過重死亡。



泰國《民族報》報道，事故發生在堆沙革縣（Doi Saket）的清邁叢林飛索景點。44歲的陳靜（音譯）和她46歲的丈夫劉洋（音譯）被伊拉旺救援中心送往醫院接受治療。

目擊者稱，這對夫婦上午剛玩完滑索，正在返回的路上。當他們在離地面約15米的懸索橋上行走時，一棵樹倒在橋上，兩人被拋向空中，隨後重重地摔在地上。

據報道，陳靜在救護車上因傷勢過重死亡，而劉洋目前清邁蘭醫院（Chiangmai Ram Hospital）接受手臂和腿部骨折的治療。

目擊者稱，一對夫婦剛玩完滑索，正在返回的路上。當他們在離地面約15米的懸索橋上行走時，一棵樹倒在橋上，兩人被拋向空中，隨後重重地摔在地上。（《民族報》網站截圖）

泰國旅遊警察局副局長邦謝（Pongsiam Meekanthong）到醫院探望了受害者及其家人。他告訴他們，滑索公司為遊客提供100萬泰銖的死亡保險和50萬泰銖的受傷保險。

他還說，已經聯繫了中國駐清邁領事館，請他們幫助照顧好年幼的兒子，直到孩子父親出院。

邦謝告訴記者，官員們正在調查現場，找出事故原因。他還敦促其他提供此類活動的公司要格外小心，警惕自然災害，如樹木倒塌、山洪暴發和泥石流，尤其是在雨季。

本文獲《聯合早報》授權轉載

