泰國曼谷現簡體中文廣告　代辦多國護照標榜「30天入籍」

泰國曼谷會匡（Huai Khwang，又譯匯狂）地區的街頭出現簡體中文廣告，廣告展示可用錢購買移民護照，進而實現快速入籍他國。廣告7月21日被網民當街影下後在社交平台瘋傳，警方其後介入調查，泰國內政部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）亦下令即時移除廣告。截至22日，廣告已經銷聲匿跡。



廣告上還列出購買各國護照價格，其中印尼護照價格最低，僅需3萬便可買到，不過沒有列明貨幣。泰國Amarin電視台23日引述警方表示，已在當日調查一名中國女性公民Nasu，警方懷疑她與此案有關，相信Nasu買通臨街商鋪安裝廣告。

▼廣告上寫「快速購買移民護照」

泰國移民局副局長Panthana Nuchanart表示，販售泰國國籍是嚴格被禁止的，廣告中提到的都是其他國家的國籍，只是在泰國廣告，因為廣告中沒有提到泰國國籍，所以沒有違法。不過，警方會調查是否有其他不法行為。

網民21日當街影下廣告，相中可見一幅巨大廣告牌矗立，上面寫有簡體中文，似招徠顧客購買護照入籍他國。（Facebook@Pai Charudul）

泰國政府為了刺激經濟，7月中起大幅開放可以免簽入境泰國的國家數目，但內政部發言人Traisulee Traisaranakul 22日表示，泰國開放政策讓外國人入境較為便利，不過重點將放在更嚴格審查入境的人，避免罪犯利用泰國作為犯罪據點。

泰國皇家警察發言人西里越（Siriwat Deepor）表示，警察總長多薩（Torsak Sukwimon）已經要求曼谷市警局調查是誰設立廣告以及其合法性，同時要求移民警察確認在泰國的觀光客和外國專業人士是否符合相關法規，謀求在觀光和安全之間取得平衡。