香港女泰國曼谷中刀亡 案發現場附近CCTV拍下男友車「詭異徘徊」
撰文：許懿安 洪怡霖 王海
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泰國媒體7月20日稱曼谷7月18日一名女子死亡。她是24歲的香港女子Gwendoline Cretton。身為歐亞混血兒的她，持香港身份證及瑞士護照。她在18日被發現倒卧住所地板。
案發前，鄰居當天下午6時15分左右聽到女子尖叫聲。
名為Wai Kit、後來被確認爲Gwendoline男友的男子在2名同伴協助下，一同將Gwendoline從住所抬出並離開。有關畫面被附近的閉路攝錄鏡頭拍下。
男友雖聲稱女友自戕，但警方不採信。他迅速引起警方的懷疑，警方初步判斷這是一宗謀殺案。
Wai Kit在接受警方盤問初期，堅稱Gwendoline是自殺，但警方在仔細勘查現場並調閱監控錄像後，發現多處疑點，認爲案件存在他殺可能，因此決定對他深入調查。
Gwendoline Cretton於18日活着的最後身影，也被住所附近的閉路攝錄鏡頭拍下。一身便裝的她在下午5時30分被拍得在街上遛狗，當時距離案發尚餘45分鐘，只見她神色正常，看來不似將要尋短的人。與此同時，屬於Wai Kit的黃色私家車在她的住所徘徊。
根據泰國傳媒曝光聲稱是死者Gwendoline Cretton的照片，傳媒找出Gwendoline Cretton的Instagram帳號，所有帖文已不可瀏覽，只剩下頭像照。
Gwendoline Cretton與香港一間模特兒公司旗下一名女模特兒同名同姓。她不時為多個外國品牌拍攝平面廣告。
有網民指死者與本港一名模特兒同名，相關公司向本台表示，死者與他們一名模特兒的名字及年齡吻合，惟因雙方合約已結束，故未有了解是否為同一人。
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