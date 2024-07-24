香港女泰國曼谷中刀亡　案發現場附近CCTV拍下男友車「詭異徘徊」

泰國媒體7月20日稱曼谷7月18日一名女子死亡。她是24歲的香港女子Gwendoline Cretton。身為歐亞混血兒的她，持香港身份證及瑞士護照。她在18日被發現倒卧住所地板。



案發前，鄰居當天下午6時15分左右聽到女子尖叫聲。

名為Wai Kit、後來被確認爲Gwendoline男友的男子在2名同伴協助下，一同將Gwendoline從住所抬出並離開。有關畫面被附近的閉路攝錄鏡頭拍下。

男友雖聲稱女友自戕，但警方不採信。他迅速引起警方的懷疑，警方初步判斷這是一宗謀殺案。

Wai Kit在接受警方盤問初期，堅稱Gwendoline是自殺，但警方在仔細勘查現場並調閱監控錄像後，發現多處疑點，認爲案件存在他殺可能，因此決定對他深入調查。

Gwendoline Cretton於18日活着的最後身影，也被住所附近的閉路攝錄鏡頭拍下。一身便裝的她在下午5時30分被拍得在街上遛狗，當時距離案發尚餘45分鐘，只見她神色正常，看來不似將要尋短的人。與此同時，屬於Wai Kit的黃色私家車在她的住所徘徊。

根據泰國傳媒曝光聲稱是死者Gwendoline Cretton的照片，傳媒找出Gwendoline Cretton的Instagram帳號，所有帖文已不可瀏覽，只剩下頭像照。

根據泰國傳媒曝光聲稱是死者Gwendoline Cretton的照片，傳媒找出Gwendoline Cretton的Instagram帳號，發現只剩下頭像照。（IG截圖）

Gwendoline Cretton與香港一間模特兒公司旗下一名女模特兒同名同姓。她不時為多個外國品牌拍攝平面廣告。

有網民指死者與本港一名模特兒同名，相關公司向本台表示，死者與他們一名模特兒的名字及年齡吻合，惟因雙方合約已結束，故未有了解是否為同一人。

泰國媒體7月20日稱，曼谷市7月18日發生一宗駭人的謀殺案件，被害者是年僅24歲的香港女子Gwendoline Cretton。（電視截圖）