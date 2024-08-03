泰國憲法法院2重大裁決臨近　或再掀新一輪政治風波

泰國憲法法院8月7日及14日分別將針對是否解散前進黨（Move Forward Party）和是否罷免總理賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）作出裁決，這使泰國面臨可能再次陷入政治動盪的風險。



憲法法院將於7日裁定前進黨是否須強制解散；前進黨因在大選時承諾修改冒犯君主法，被指為企圖推翻君主立憲制，違反憲法。

接着，憲法法院14日將裁決賽塔2024年4月委任曾犯罪入獄的披集（Pichit Chuenban）擔任內閣部長，這是否違反憲法，如果違憲，賽塔就必須辭任總理。披集曾是前總理他信的律師。

這兩個裁決如果對前進黨前黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）或賽塔不利，都可能讓泰國政治再次陷入動盪。披塔就警告，這兩起案件可能給泰國帶來「政治大火」。

披塔1日接受彭博社訪問時說：「可以肯定的是，泰國民主正處於守勢」。他領導前進黨在2023年5月的全國大選中贏得國會下議院最多席位，但遭保守派力量圍攻，他最終沒能在國會上下議院獲得足夠支持票，無法出任總理和組織政府，幾個月後辭任黨魁。

2024年7月25日，泰國曼谷，前進黨前黨魁披塔就法院將於8月7日解散前進黨作出判決一事，接受路透社訪問。（Reuters）

如果憲法法院下週裁定前進黨必須解散，該黨領袖可能落得與前身未來前進黨同樣的命運，即10年不得參政。

披塔表示，如果憲法法院此次做出不利前進黨和他的裁決，可能引發新一波的示威抗議，即使這次的抗議規模可能不會像未來前進黨2020年被令解散時所觸發的規模那麼大。

當局顯然也擔心這兩個裁決可能引發動亂，憲法法院從1日起周邊街道已劃為保安區。

憲法法院的裁決固然令人關注，但泰國政局其實早已暗流湧動。泰媒報道，目前執政的為泰黨（Pheu Thai Party）的實權領導他信（Thaksin Shinawatra）與前副總理巴逸（Prawit Wongsuwon）的關係已經破裂；巴逸領導的公民力量黨（Palang Pracharath Party）已在做準備，等憲法法院一下令解散前進黨和罷免賽塔，就拉攏其他議員支持巴逸出任總理。

報道稱，他信曾指賽塔的總理資格被質疑就是巴逸在背後推動。他信已私下告訴多名政治領袖，如果賽塔這一回能夠挺過去，他會把公民力量黨趕出執政聯盟。

2023年8月22日，泰國前總理他信在泰國曼谷廊曼機場散步，結束近二十年的自我流放。（Reuters）

泰國執政聯盟由11黨組成，除了為泰黨，還有泰自豪黨（Bhumjaithai Party）、公民力量黨、泰國人團結建國黨（United Thai Nation Party）等，控制着下議院314席。據報道，擁有21席的民主黨（Democrat Party）有意加入，所以執政聯盟不怕失去公民力量黨的40席。

執政聯盟有「後備總理」？

此外，前進黨面臨解散的可能性，多個政黨已瞄準前進黨的議員，開始拉攏。

《曼谷郵報》1日引述知情人士報道，前進黨已同一個名不見經傳的小黨Thinkakhao Chaovilai達成協議，即一旦前進黨被令解散，它旗下的國會議員將全數加入這個小黨。

另外，目前也有傳言稱，執政聯盟已有「後備總理」人選，為賽塔可能被罷免做準備。賽塔接受泰媒訪問時否認有這回事，也否認公民力量黨會被趕出執政聯盟。他說：「我們應該集中精力解決國家的問題。」

泰國總理賽塔2024年4月29日在曼谷就外長請辭一事面對媒體發表講話（Reuters）

前上議員Wanchai Sornsiri告訴《曼谷郵報》，如果賽塔被罷免，為泰黨黨魁、他信幼女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）可能接任總理。他指出，副總理兼內政部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）不太可能接替賽塔，因為他領導的泰自豪黨在國會只有70席，而他信也不可能同意讓阿努廷成為總理。

本文獲《聯合早報》授權轉載

