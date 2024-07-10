泰國經濟增長無起色　賽塔政府被批沒有明確經濟政策

泰國賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）政府上台已10個月，泰國的經濟增長依然疲弱無力，當地媒體指總理和執政黨在解決經濟問題和推進經濟政策方面仍然缺乏清晰度和進展。



《民族報》報道稱，賽塔政府第一年的經濟表現只能用差強人意來形容，各項經濟指標都顯示政府沒有達到預期目標。例如，今年第一季國內生產總值（GDP）僅增長1.5%，在東盟國家當中排最後。各經濟機構已將泰國今年的GDP增長預測下調至平均2.4%至2.5%。

由於泰國政府將部分預算調整給數碼錢包計劃，2024年預算延遲到5月才獲國會批准，政府支出大幅放緩，是經濟增長緩慢的重要原因之一。當局計劃在今年第四季落實數碼錢包，16歲以上泰國公民每人可獲得1萬泰銖（約2143港元）。

此外，政府也將更多預算撥給地方政府，內閣早前批准總計116億4800萬泰銖（約24.86億港元）給80個綜合發展項目。

一些聲音質疑，賽塔在上任初期走訪全國各地和多次出國訪問，沒有全力關注經濟問題。他已前往美國、歐洲和日本參加國際會議，會見許多頂級商界領袖，力推泰南連接泰國灣和安達曼海的陸橋項目。然而，吸引龍頭企業投資的具體成果仍不明朗。

雖然投資的企業有所增加，但外國直接投資仍然很低。到目前為止，宣布在泰國投資的大型公司主要是中國的電動車企業。微軟等大型科技公司已宣布投資計劃，但尚未披露具體金額。

泰國總理賽塔2024年4月29日在曼谷就外長請辭一事面對媒體發表講話（Reuters）

泰國總理賽塔2023年9月25日到曼谷機場歡迎首批免簽證入境的中國遊客。（Reuters）

泰央行：經濟復甦參差不齊

另據路透社報道，泰國央行行長社他布（Sethaput Suthiwartnarueput）過二（9日）在悉尼一場研討會上說，泰國的經濟復甦參差不齊，需要更強勁的增長。

央行預測今年的經濟增長率為2.6%，明年為3%。不過，央行已表明不會按賽塔政府的要求，以降低基準利率來推高經濟增速。央行將確保通貨膨脹和生活成本不會過高。

未能解決經濟問題影響了賽塔和為泰黨的支持率。泰國國立發展管理學院（NIDA）6月9日發布的民調結果顯示，31.69%的受訪者對賽塔政府這九個月的表現完全不滿意，只有7.4%的受訪者稱非常滿意。

本文獲《聯合早報》授權轉載

