英國舞蹈班襲擊示威演變騷亂至少9警受傷　逾90人被捕

英國紹斯波特（Southport）7月29日持刀襲擊案造成3名兒童死亡，網上流傳疑兇為激進穆斯林移民的不實資訊，導致極右翼在各地發起示威。多地示威出現暴力行為，多名警員受傷，逾90人被捕。



根據英國天空新聞，至少9名警員在英國各地的示威活動中受傷。其中最嚴重的暴力事件發生在利物浦（Liverpool），2名警察疑似下巴和鼻子骨折送醫。赫爾有3名警員在示威者向他們投擲雞蛋和瓶子時受傷，桑德蘭（Sunderland）也有4名警員受傷。

2024年8月3日，英國利物浦，警察和參與反非法移民集會的示威者發生衝突。（Reuters）。

在布里斯托（Bristol），反示威人士與右翼示威者發生衝突，互相投擲瓶子並以拳頭相向。首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）表示支持警方採取一切必要行動以維持治安，內政大臣顧綺慧（Yvette Cooper）則警告參與暴力事件的人將付出代價。