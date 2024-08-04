匿藏數天　委內瑞拉反對派領袖現身示威集會｜多圖

委内瑞拉（Venezuela）首都加拉加斯（Caracas）8月3日有數千人上街，示威者揮舞國旗、高呼口號並唱歌，抗議大選結果。因擔心人身安全躲藏數天的反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）3日現身集會，無懼可能被捕的威脅。



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支持者都樂見馬查多再度現身。8月1日出版的《華爾街日報》刊登她的投書，她自稱躲藏起來，因為擔心人身安全。

她指馬杜羅政權「從未如此虛弱，它已經失去所有合法性」。

委內瑞拉總統府外則有數千人集會支持政府，馬杜羅（Nicolás Maduro）發表講話，稱迄今2,000人在參加示威，他們將遭到「最高刑罰」。

委內瑞拉國旗：2024年7月31日，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）在委內瑞拉加拉加斯米拉弗洛雷斯宮（Miraflores Palace）的陽台與他的妻子弗洛雷斯（Cilia Flores）和委內瑞拉國會議長羅德里格斯（Jorge Rodriguez）一起發表演說。（REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria）

委內瑞拉國家選舉委員會7月29日宣布，現任總統馬杜羅以51.2%的得票率勝出。但獨立觀察員指選舉結果缺乏透明度。

多國呼籲委內國公布票數。美國及阿根廷承認結果。中國、俄羅斯及古巴恭喜馬杜羅當選。哥斯大黎加、厄瓜多、巴拿馬和烏拉圭則在2日稱，反對派岡薩雷斯（Edmundo González Urrutia）得票最多。

岡薩雷斯未有參加在3日舉行的集會。