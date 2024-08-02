委內瑞拉大選結果爭議　布林肯：壓倒性證據顯示反對派勝選

委內瑞拉7月28日舉行大選，現任總統馬杜羅（Nicolás Maduro）稱勝，反對派質疑選舉結果，引發爭議。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）8月1日承認反對派候選人岡薩雷斯（Edmundo González Urrutia）勝選，並祝賀他在競選取得成功。



委內瑞拉反對派領袖馬查多（左，Maria Corina Machado）和反對派總統候選人岡薩雷斯（Edmundo Gonzalez）。（Reuters）

路透社1日報道，布林肯同在聲明表示：「鑑於壓倒性的證據，美國以及委內瑞拉人民都清楚，岡薩雷斯在28日的選舉中贏得最多選票。」他指出，美國支持委國重建民主規範的進程，並準備好與國際夥伴共同加強這趨勢。

報道指，聲明僅祝賀岡薩雷斯「成功競選」，而非正式承認他為委國新任總統，但已是美國目前最接近承認他為委內瑞拉新領導人的表態。

2024年7月29日，美日印澳四方安全對話（QUAD）在東京舉行，4國外交部長會後舉行聯合記者會，圖為美國務卿布林肯在記者會發表講話。（Reuters）

針對選舉結束後爆發的反政府示威，布林肯敦促委國政府保護反對派領導人並確保他們的安全，並強調執法和安全部隊不應成為針對公民行使民主權利的政治暴力工具。

另外巴西、墨西哥及哥倫比亞發表聯合聲明，呼籲委內瑞拉公開詳細的點票結果，並重申支持透過對話解決選舉爭議。