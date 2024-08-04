美國Costco買床墊睡5年0收據退貨成功　他揭關鍵1點促雙贏局面

美國一對夫妻在開市客（Costco）購買床墊，使用5年後以「不舒服」為由成功退貨，還用退款購買另一張全新床墊。他們把過程拍成影片，7月30日分享至TikTok。



PurrfectReads在TikTok稱，他們把雙人加大床墊綁在車頂，一路載回開市客，妻子坦言對此感到緊張，因為不確定能否成功退貨，「我們決定試一試這個理論，看看你能否把在開市客買了好幾年，而且沒有收據的東西退貨。」

美國一對夫妻在開市客（Costco）購買床墊，使用5年後以「不舒服」為由成功退貨，還用退款購買另一張全新床墊。他們把過程拍成影片，2024年7月30日分享至TikTok。（TikTok@purrfectreads）

這對夫妻倆未有提供購買收據，但會員卡能夠追溯、找回原始訂單，開市客因此最終收回床墊並把退費匯入一張價值499.99美元的禮物卡。他們收到後馬上用這筆退費補上價差購買一張全新的特大號雙人床。PurrfectReads事後澄清，他們當年購買的床墊品牌，本來就有提供10年保固。

零售顧問兼諮詢公司Romy Group總經理Nick Gausling說，「在大型零售商中，開市客的（退貨）政策最慷慨，甚至允許在多年後退貨。他們的會員制度抵銷處理退貨的損失，並促進分店與消費者之間的良好關係，這對於每個人而言都是勝利局面。」