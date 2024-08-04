英國女賊「光顧」過千店退貨獲利50萬鎊　「斷正」被判監10年

很多商店都會提供售後退貨服務，英國就有一名女子多年來向全國過千間商店退貨，並獲得約50萬英鎊退款。不過她原來一直都是透過順手牽羊「低成本生利」，最終被判入獄10年。



英國廣播公司（BBC）及《衛報》7月31日報道，案情指現年54歲的考爾（Narinder Kaur）發現可以將多大型零售商出售的貨品拿回去退換的漏洞，在貨架上偷取產品，再向店員要求交換貨物時聲稱遺失收據，成功蒙混過關。

考爾同時亦會在店內買入平價產品，取得收據後，連同更換的產品一同申請退款。警方指她在2015年7月至2019年期間「光顧」連鎖藥房Boots、馬莎（M&S）、TK Maxx及Debenhams百貨等，每週透過這個方式「獲利」數以千計英鎊，推斷騙得約並在West Mercia50萬鎊。

考爾「光顧」英國過千間店舖，在多間連鎖百貨公司「退貨」獲利。（英國皇家檢控署圖片）

英國威爾特郡（Wiltshire ）警方在2016年留意到考爾盜竊一事，並於2020年與西默西亞地區（West Mercia）警方聯手展開調查，最終在同年10月於史雲頓一間商店內拘捕準備要求退貨的考爾。

警方在考爾的家中搜獲大約15萬英鎊現金，以及多個贓物。不過她在保釋期間繼續犯案，結果在2021年5月再次落網。

除了店舖成為受害者，考爾亦多次詐騙8間律師行，要求起訴自己兄弟索取金錢，並利用男共犯利用偷來的信用卡支付賠償。她同時又以偷來的信用卡向市政廳超額支付7400英鎊費用，再以「錯手寫多幾個0」為由企圖騙取退款。

考爾因為超速被起訴時，繼續「發揮」騙徒本色，向法院提交虛假文件，企圖脫罪及放寬保釋條件，惟最終事敗被捕。法院去年3月裁定這名擁有17個假名的騙案高手26項詐騙、洗黑錢及妨礙司法公正罪成，7月30日宣布判監10年。