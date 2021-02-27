拆巨型「盲盒」有驚喜　花數千拿到大額寶物　退貨倉庫成致富密碼

撰文： 狂丸科學 最後更新日期： 2021-02-27 09:03

盲盒（Blind Box）這件事非常上頭。撕開包裝盒的那一瞬間，腎上腺素達到高潮。不過，普通的盲盒，不過一個巴掌大小；然而，這世界上有些盲盒，卻有半人高，需要用車拉。

平常對盲盒無感的硬漢也無法再克制自己的雙手，而拆盒的結果居然也對得起這體積。不得不說，這些大盲盒中還真有不少驚喜……

點圖感受一下拆巨型盲盒的刺激與喜悅👇👇👇

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那麼，問題來了，這麼厲害的「盲盒」，哪買的？事實上，這些「盲盒集裝箱」都來自亞馬遜網店的退貨倉庫。

在亞馬遜，很多退貨最後都會被掛到清算網站，以近乎骨折的價格賣給所有不介意「退貨」標籤的人。再度出售之前，清算人員會把退貨進行分類，比如電子產品、家用電器、服裝……然後重新打包裝箱。因為郵費非常貴，買這些盲盒的人，一般都選擇開車去清算倉庫自提。

在這些箱子中，具體能拆出什麼產品、新舊都是什麼程度，全憑運氣。於是，大批網友加入了退貨盲盒大軍，更有些人生贏家發現了「財富密碼」。

下面就是一位老哥花了3230元後的戰績：他最終從倉庫中買走了價值15.5萬人民幣的產品（點擊放大瀏覽）👇👇👇

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不少買主「開箱」後棄養👇👇👇

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