孟加拉示威促哈西娜下台　至少91死數百傷　全國無限期宵禁

孟加拉示威潮未息，8月4日再釀至少91人死亡、數百人受傷，死者包括至少13名警察。示威者繼要求廢除公務員職位配額制後，要求總理哈西娜（Sheikh Hasina）下台，警方發射催淚彈和橡皮子彈驅散。哈西娜形容示威者企圖破壞國家穩定，是恐怖分子。政府宣布從下午6點開始，無限期實施全國宵禁，並宣布從5日起放假3天。與此同時，政府中斷網絡服務。今次示威的單日死亡人數被指該國近年最高，也超過7月19日造成的67人死亡。



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全國至少13名警員死亡

由學生帶頭的示威者發起「不合作運動」，8月4日封鎖了主要高速公路，要求哈西娜政府解散，暴力衝突全國蔓延，有人焚燒救護車等車輛，首都達卡有醫院遇襲，當局稱不可接受。

據警方和目擊者稱，僅達卡已有多地發生激烈衝突，造成至少 11 人死亡、數十人受傷，死者包括兩名學生和一名執政黨領導人。

警方表示，西北部的 Sirajganj 地區有13名警察被毆打致死，該地區另有9人死亡，兩名議員的住宅被縱火。

哈西娜指抗議者為恐怖分子

哈西娜同日召開國家安全小組會議後，稱在街頭抗議的人不是學生，而是企圖破壞國家穩定的恐怖分子，要求鐵腕鎮壓。

哈西娜1月再次勝出大選，第四度出任總理，近期的示威潮被指對其執政造成考驗。

圖為2024年4月26日，孟加拉總理哈西娜（Sheikh Hasina）抵泰國訪問並檢閱儀仗隊。（Reuters）

本月初，孟加拉民眾及學生組織不滿恢復公職配額制，全國爆發示威，造成超過200人死亡，最高法院其後宣布廢除9成配額，但民眾仍然不滿。