孟加拉示威釀逾百死　最高法院提前裁定逾9成公職廢除配額制

孟加拉最高法院7月21日裁定，93%公務員職位廢除配額制。此前全國爆發由學生發起的示威潮，據指累計造成151人死亡。 雖然最高法院的裁決已回應訴求，但當日仍有部份地區有群眾示威，有學生組織也表示抗議將會持續。



最高法院原定下月中才作出裁決，但鑑於全國抗議升溫，因此提前於21日作出裁定，駁回下級法院早前維持配額制的決定。孟加拉司法部表示，希望裁決後一切能恢復正常，別有用心人士能停止煽動。

不過，有學生組織要求當局釋放被捕者，並恢復網絡等服務，否則示威持續。由於連日示威升級，當局18日實施斷網、全國19日實施宵禁。根據當地媒體報道，政府20日無限期延長宵禁，但21日放寬兩個小時限制，讓民眾可以購買物資。

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總理哈西娜（Sheikh Hasina）率領的政府2018年曾廢除公務員配額制度，但下級法院6月恢復，判決讓政府將部份職位預留給特定人士。當中30%預留給1971年獨立戰爭的士兵家屬。