面對示威騷亂和加稅壓力　施紀賢政府蜜月期已結束

英國新首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）領導的工黨原本可能希望，他們自2010年再次贏得大選上台執政，能夠迎來持續一整個夏季的政治蜜月期。然而，治理這個脆弱國家的挑戰，使新政府上台所產生的振奮作用，在不到一個月內便已消散殆盡。



彭博社8月3日報道，英國財相李韻晴（Rachel Reeves）7月29日警告，政府必須在10月份公布的預算案中增加稅收，以填補公共財政缺口。此舉將違反工黨對選民的競選承諾。

與此同時，英格蘭部份地區爆發騷亂，使施紀賢政府雪上加霜。騷亂起因是有人在網上散播不實消息，稱持刀血洗英格蘭西北部紹斯波特（Southport）兒童舞蹈班、導致三名兒童死亡的兇手是穆斯林移民。

民意調查機構JL Partners負責人馬奎爾（Scarlett Maguire）指出：「除了紹斯波特和其他地方發生的騷亂，以及潛在的加稅措施，施紀賢還面臨着相當多的問題。如果不能在經濟、國家醫療服務體系（NHS）和移民問題上交出實際成績，英國普遍存在的反政府情緒可能會變得更難以消除。」

圖為2024年7月8日，英國財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）發表演講。（Reuters）

工黨議員對李韻晴的加稅言論所引起的反應深感憂慮，因為民眾更關心工黨是否在稅務規劃上對選民說了謊，而不是前任保守黨政府是否隱瞞了公共財政的真實情況。

此外，隨著保守黨失勢，法拉奇（Nigel Farage）領導的右翼改革黨（Reform UK）對工黨構成了更大的威脅。工黨的競選策略以拉攏中間派選民為主，改革黨則利用民粹主義和反移民綱領給工黨政府製造麻煩，這些綱領吸引了部份選民，包括近期發生騷亂地區的選民。

2024年8月4日，英國洛達咸（Rotherham），一隻警犬襲擊一名極右示威者。（Reuters）

預料，施紀賢將繼續把自己所作出的不受歡迎的決定，歸咎於保守黨留下的爛攤子。然而，這些問題如今已成為新政府的責任，英國民眾最終將根據他和財相李韻晴做出的政治決定，為他們的表現評分。

本文獲《聯合早報》授權轉載

