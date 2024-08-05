伊朗與真主黨擬進行報復　以色列或面對5條戰線

綜合以色列媒體報道，以色列正加緊準備，應對伊朗和黎巴嫩真主黨（Hezbollah）可能即將發動的報復行動。以色列當局預計，襲擊可能來自多達五條戰線。美國和以色列官員說，伊朗最快可能在8月5日就對以色列動手。



以色列第12頻道報道，以色列安全機構正處於最高戒備，以美國為首、成員包括英國和阿拉伯盟國的國際聯盟，也在準備協助以色列阻止和攔截可能來自多方的襲擊，包括派戰鬥機和戰艦進行巡邏。

以色列新聞網站Ynet也報道，以色列領導層週末舉行安全會議，討論如何應對可能涉及「五條戰線」的潛在襲擊，但沒有進一步說明。報道引述以色列高官說，美國恐怕難以阻止這樣的襲擊，以色列可能會出現大量傷亡。

黎巴嫩真主黨軍事指揮官舒庫爾（Fouad Chokr）7月30日被以軍空襲炸死，隔天哈馬斯政治局領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）也在伊朗遇襲身亡，真主黨和伊朗誓要為兩人復仇。

2024年7月31日，在伊朗德黑蘭，巴勒斯坦組織哈馬斯（Hamas）領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）當天凌晨遇刺身亡後，大批示威者上街，部份舉起他的海報。（Reuters）

伊朗《世界報》（Kayhan）8月3日在社論中警告，與4月13日伊朗對以色列的襲擊幾乎完全遭到攔截不同，這一次伊朗將更加深入，打擊以色列主要城市如特拉維夫（Tel Aviv）和海法（Haifa）、戰略中心和官員住所。

伊朗4月的襲擊是為了報復以色列空襲伊朗駐大馬士革（Damascus）的外交設施。當時，伊朗發射的導彈和無人機大多被美國主導的國際聯盟攔截。美國新聞網站Axios報道，美國中央司令部司令庫里拉（Michael Kurilla）3日抵達中東訪問，預料他將尋求再度動員這個國際聯盟來協防以色列。

2024年4月14日，伊朗向以色列發射逾300架無人機和導彈後，以色列鐵穹反導系統開始運作。（路透社）

報道引述美國和以色列官員的話說，伊朗可能最快於5日襲擊以色列。美國官員認為，伊朗的報複方式會與4月的襲擊差不多，但規模或更大，真主黨也可能參與其中。

美國總統拜登3日被問及，伊朗是否會在報復以色列的問題上做出退讓時回應：「我希望會，但我不知道。」法國外長塞茹爾內（Stéphane Séjourné）和美國國務卿布林肯（Antony Blinken）同日通電話，呼籲中東各方克制，避免爆發地區衝突。

本文獲《聯合早報》授權轉載

