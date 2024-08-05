英國舞蹈班襲擊示威持續140人被捕　施紀賢：必將暴徒繩之於法

英國紹斯波特（Southport）7月29日持刀襲擊案造成3名兒童死亡，網上流傳疑兇為激進穆斯林移民的不實資訊，導致極右翼在各地發起示威。多地示威出現暴力行為，多名警員受傷，至少140人被捕。首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）譴責極右示威者的暴行，並強調必將暴徒繩之於法。



英國多個城市8月4日持續發生涉及極右翼份子的示威騷亂，其中英格蘭北部洛達咸（Rotherham）一間住有來自外國尋求庇護者的酒店受到襲擊，蒙面示威者企圖衝入酒店及縱火，又向在場的警員投擲雜物。

2024年8月4日，英格蘭北部洛達咸（Rotherham）發生反移民抗議活動，兩名警員站在被示威者破壞的酒店外。（Reuters）

首相施紀賢強烈同日發聲明譴責極右翼暴行，強調會盡一切努力，將暴徒繩之於法，令他們對參與暴行感到後悔。

英國廣播公司4日報道，警方表示，自3日晚起，已就騷亂拘捕超過140人，預料人數會繼續上升。

據報道，保頓（Bolton）、韋茅斯（Weymouth）、紹斯波特（Southport）和米杜士堡（Middlesbrough）4日都爆發示威活動，有示威者突破警察築起的警戒線。

英格蘭紹斯波特7月29日發生持刀襲擊案，3名上舞蹈班的女童被殺。網上謠傳被捕的17歲少年是阿拉伯裔移民，觸發極右翼示威浪潮。

內政部4日宣布一項保護清真寺的安全計畫，指面臨暴力騷亂風險的清真寺，可以向當局要求派譴快速應變人員協助。內政大臣顧綺慧強調，不會容忍極端及種族主義襲擊。