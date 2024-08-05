以媒：以色列考慮對伊朗＋黎巴嫩真主黨「先發制人」

據《以色列時報》8月4日報道，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，又譯內坦亞胡或納坦雅胡）當晚與安全部門負責人召開會議，討論應對伊朗和黎巴嫩真主黨對可能發動的報復性襲擊，以色列安全機構正考慮在黎巴嫩等地採取「預防性行動或先發制人打擊」的可能性。



以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）表示：「我們正在各條戰線上密切關注我們的敵人，包括黎巴嫩真主黨。我們制定了廣泛的行動計劃，我們隨時準備採取行動，我們將立即執行政府的任何指示。」

報道稱，許多國家詢問以色列將如何應對來自伊朗和黎巴嫩真主黨的襲擊，但以色列始終態度模糊，僅聲稱將「保留所有選擇」。這種模稜兩可的回應引發外界擔憂，包括美國、英國在內的多個國家已敦促本國公民儘快離開黎巴嫩。

以黎衝突：2024年7月29日，在以色列佔領的戈蘭高地的季代勒舍姆斯（Majdal Shams）名為Druze 的城鎮的環形路口，年輕人正在觀看死於火箭彈襲擊的兒童和青少年遺照。以色列稱這枚襲擊當地足球場的火箭彈是從黎巴嫩發射的，但黎巴嫩真主黨否認。（Reuters）

《以色列時報》還透露，以色列國防軍近期向北部城市的市長們提供了一份文件，其中詳細描述了以色列與黎巴嫩真主黨發生「全面戰爭」後可能出現的情況。文件預計，一旦戰爭開始，以色列北部一些城市可能出現停水、停電、通訊中斷和網絡中斷。

以色列安全機構評估稱，以色列北部可能面臨來自黎巴嫩真主黨「前所未有的攻擊」，預計大量民眾將向南撤離。撤離人員將被安置在酒店，如果耶路撒冷地區的酒店已經住滿，撤離人員將被安置在市內的學校。以色列還計劃在南部地區搭建帳篷，用於安置避難的居民。

以軍高層消息人士聲稱，以色列現有的防護措施可以應對黎巴嫩真主黨的導彈襲擊，軍方和地方政府已做好「充分準備」。

2024年8月4日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）來到耶路撒冷赫茨爾山軍事公墓（Mount Herzl military cemetery），在修正派猶太復國主義運動發起人Zeev Jabotinsky的全國紀念儀式上發表講話。（Naama Grynbaum/Pool via REUTERS）

內塔尼亞胡4日也在講話中說：「我們已做好應對任何情況的準備，無論是防禦還是進攻。我們向我們的敵人重申：我們將對任何針對以色列的侵略作出回應，並讓他們付出沉重的代價，無論這些行為來自哪裏。」

此外，《以色列時報》提到，美國無法確定伊朗和黎巴嫩真主黨會採取什麼樣的行動，但美國已組建一個旨在阻止襲擊的多國聯盟，由美國中央司令部位於卡塔爾的指揮中心領導。美國政府重申將繼續支持以色列，並要求其他西方國家警告伊朗不要升級局勢。

美國國防部2日宣布，將向中東地區部署更多軍艦和戰鬥機，以提高美國軍事保護力量，並增強對以色列國防能力的支持。據路透社報道，美國總統國家安全事務首席副助理芬納（Jon Finer）4日對美媒表示，美國的目標是降低地區緊張局勢，防禦來自伊朗和黎巴嫩真主黨的襲擊。

圖為2022年7月22日美國總統國家安全事務首席副助理芬納（Jon Finer）與當時當選哥倫比亞總統的佩特羅（Gustavo Petro，不在圖中）在波哥大一同會見記者。（REUTERS/Nathalia Angarita/File Photo）

上週，黎巴嫩真主黨和哈馬斯高級官員相繼遭到以色列襲擊身亡，緊張局勢進一步加劇。黎巴嫩真主黨7月31日發表聲明，證實其高級軍事指揮官福阿德·舒庫爾在30日以色列對黎巴嫩首都貝魯特南郊的空襲中喪生。

真主黨領導人納斯魯拉8月1日在舒庫爾（Fuad Shukr）的葬禮上表示，將對貝魯特遇襲事件作出回應，「以色列已經越過紅線」。他強調，領導人被暗殺不會對抵抗運動造成影響，抵抗運動會繼續發展壯大。

當地時間7月31日，哈馬斯政治局領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）在參加伊朗新總統的就職儀式後，在德黑蘭遇襲身亡。哈馬斯和伊朗都指控以色列發動了這次襲擊，並誓言復仇。

圖為2024年7月31日，伊朗德黑蘭民眾舉行反以色列集會，悼念被暗殺的哈馬斯領導人哈尼亞（IsmailHaniyeh）。（Majid Asgaripour/WANA via REUTERS）

伊朗代理外交部長卡尼（Ali Bagheri Kani）3日與巴基斯坦外長通電話時表示，伊朗將對哈尼亞被暗殺一事作出回應。他說：「首先，伊朗將對這一罪行作出果斷回應。其次，猶太復國主義者的暴行擾亂了該地區的穩定與安全，在整個地區製造了危機。」

美國《華爾街日報》稱，美國和一些阿拉伯國家敦促伊朗「保持克制」和「避免局勢升級」，但伊朗拒絕了這一呼籲，已就哈尼亞遭暗殺事件立案。一名知情人士稱，伊朗官員3日告訴阿拉伯國家外交官，「伊朗並不在乎報復是否會引發戰爭」。

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