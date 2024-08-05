美情報指伊朗週一襲擊以色列　約旦外長赴德黑蘭盡最後努力斡旋

哈馬斯領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）7月31日在伊朗德黑蘭遇襲身亡，美媒8月4日報道，伊朗最快可能在5日針對以色列進行報復行動。約旦副首相兼外交與僑務大臣薩法迪（Ayman Safadi）4日前往伊朗首都德黑蘭，與總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）及代理外長卡尼（Ali Bagheri Kani）舉行會面，盡最後努力斡旋，避免衝突升級。



美媒《政治報》（Politico）4日報道，自哈尼亞死亡後，哈馬斯及伊朗皆指控襲擊出自以色列之手，並宣告將採取強烈反擊。

報道引述美國與以色列3名官員透露，伊朗最快可能在5日進行報復襲擊，並且較4月空襲時的規模更大，美國及以色列仍未知伊朗是否會與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）發動聯合攻擊，抑或各自行動。

2024年8月4日，伊朗代理外交部長卡尼（Ali Bagheri Kani，右）在首都德黑蘭會見約旦副首相兼外交與僑務大臣薩法迪（Ayman Safadi，左）。（Reuters）

路透社4日報道，約旦副首相兼外交與僑務大臣薩法迪4日前往伊朗首都特黑蘭，與總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）及代理外長卡尼（Ali Bagheri Kani）舉行會面，盡最後努力斡旋，避免衝突升級。

據報道，佩澤希齊揚向薩法迪表示，哈馬斯領袖哈尼亞被暗殺是以色列犯下的重大錯誤，必須予以回應。

2024年8月4日，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian，右）在首都德黑蘭會見約旦副首相兼外交與僑務大臣薩法迪（Ayman Safadi，左）。（Reuters）

薩法迪在會後聲明中表示，訪問伊朗的目的是就該地區急劇惡化的局勢進行磋商，並嘗試透過坦誠的討論去克服兩國之間的分歧。

約旦4月曾在協防以色列行動中扮演重要角色，協助攔截多架伊朗無人機。