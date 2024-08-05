金正恩：朝鮮最短時間內升級核武力量　不論誰當美國總統都將發展

朝鮮領袖金正恩8月4日攜女兒金主愛出席新型戰術彈道導彈武器系統交接儀式併發表講話。朝鮮將250輛新型戰術彈道導彈發射車調遣至邊境第一線部隊。他說，朝鮮將盡力在最短時間內遏制敵人的一切核威脅，構建更完善、更高水平的核力量態勢。



朝中社星期一（8月5日）報道，金正恩星期天（4日）在平壤出席新型戰術彈道導彈發射車交接儀式時發表演講。他說，250輛新型戰術彈道導彈發射車已移交給邊境第一線部隊。朝鮮軍隊憑藉壓倒性的攻擊力量掌握了主導權，實現火力任務空間的多元化，戰術核武器的有效性也進一步提高。

朝中社2024年8月4日發布的這張照顯示，朝鮮領袖金正恩出席儀式，慶祝向朝鮮軍隊交付新型戰術彈道導彈。儀式在朝鮮一個未公開的地點舉行。（KCNA via REUTERS）

韓聯社說，朝媒發佈的照片顯示，當天交接的武器或為近程彈道導彈「火星-11丁」的發射車，此類發射車可能被實戰部署在韓朝軍事分界線一帶。

金正恩說，美國主導的同盟關係已經轉變為以核為基礎的軍事集團，其本質已發生變化。他說，雖然對話和對抗都能成為朝鮮的選項，但朝鮮必須更為徹底地準備與美對抗，這是對過去30多年來朝美關係的總結。朝鮮所面對的美國絕不是某一屆政府，而是朝鮮後代也將面對的敵國。

朝中社2024年8月4日發布的這張照顯示，朝鮮領袖金正恩出席儀式，慶祝向朝鮮軍隊交付新型戰術彈道導彈。儀式在朝鮮一個未公開的地點舉行。（KCNA via REUTERS）

有分析指金正恩這番話或強調無論11月美國總統選舉結果如何，朝鮮都將致力於核武器和導彈的研發。

金正恩還強調，在全國奮起投入抗洪救災期間，舉行新型武器系統交接儀式體現出朝鮮勞動黨在任何環境下都將持續鞏固國防力量。

本文獲《聯合早報》授權轉載

