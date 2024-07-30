朝鮮公主金主愛接班？｜韓指金正恩重達308磅　往外求藥健康堪憂

韓國情報消息稱，朝鮮領導人金正恩的女兒金朱愛（又譯金主愛或金珠愛）正在接受「接班人」培訓。



韓國國家情報院7月29日在國會情報委員會全會上說，朝鮮暗示金朱愛是當前最有力的接班人，並給予她相關培訓。但考慮到居民的反應，朝方適度調整了關於金朱愛的宣傳力度和頻度，同時進行一些非公開活動。

朝中社2024年7月28日發布的相片顯示，朝鮮領導人金正恩乘坐直升機到朝鮮平安北道視察救援工作，當地被暴雨引發的洪水所淹沒。（KCNA via REUTERS）

據悉，現年11歲的金朱愛是金正恩與其妻子李雪主於2013年2月19日所生的女兒。

根據國情院的分析，朝方對金朱愛的稱呼以及其公開亮相的情況表明，她正在接受接班人培訓。

國情院指出，過去金朱愛參加的活動中，六成以上是陪同其父金正恩參加軍事領域活動，一小部份為經濟活動，但最近七成以上是軍事活動。這在很大程度上鞏固了她的接班人地位。

朝中社2024年3月16日發布的這張照片顯示，朝鮮領導人金正恩和他的女兒金朱愛（又譯金朱愛或金主愛）出席朝鮮的軍事演習。（KCNA via REUTERS）

然而，國情院也指出，金朱愛的接班人地位尚未被完全確定，其他兄弟姐妹仍有可能成為接班人，因此不排除接班人選變化的可能性。

至於金正恩的健康問題，國情院說，金正恩體重達到140公斤（約308磅），身高體重指數（BMI）嚴重超標，達約45，屬於重度肥胖，是心臟疾病高危人群。

國情院說：「據了解，（金正恩）從30歲出頭開始出現高血壓和糖尿病症狀，如果不改善現在的健康狀態，就有可能出現家族病史，心血管系統疾病。（當局）追查到（金正恩）正在尋求海外的治療藥物的動向。據推測，現有的藥物可能難以有效治療這些疾病。」

世宗研究所半島戰略中心負責人鄭成長指出，綜合分析金朱愛的修飾語和曾訪朝會見金正恩家人的外國人士相關言論來看，金朱愛上面有哥哥的可能性接近零。金朱愛下面可能不是弟弟，很有可能是妹妹。如果金正恩沒有兒子，只有女兒，除了內定長女金朱愛為接班人之外，別無他法。

圖為2024年7月2日，朝鮮領導人金正恩在平壤出席朝鮮勞動黨八屆十中全會。（KCNA via REUTERS）

2023年11月叛逃至韓國的朝鮮駐古巴大使館前參贊李日圭（52歲）對金朱愛接班的可能性不以為然，他說：「我個人認為很難。想獲得絕對權威、絕對崇拜，就要有神秘感。就像現在這樣，全都曝光了，還有什麼神秘感和崇拜感？」

本文獲《聯合早報》授權轉載

