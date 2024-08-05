巴黎奧運｜美國游泳運動員罕有讚中國選手　稱他們游得很棒

中國隊在當地時間8月4日晚結束的巴黎奧運會男子4X100米混合泳接力決賽上戰勝統治該項目長達40年的美國隊。中國隊的超強表現不得不讓美國隊低頭認輸，美國隊員在賽後罕見地稱讚中國隊員。



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美國名將德雷塞爾（Caeleb Dressel）在賽後新聞發布會上表示，「我們很希望爭奪這個項目的金牌，因為這是我們的傳統項目，但我們不得不接受中國隊、法國隊崛起的現實。」

德雷塞爾認為，中國隊變得強大，有助於推動世界游泳運動的發展。

美國隊員墨菲（Ryan Murphy）在賽後又一次被西方媒體記者問及對中國運動員食物污染事件的看法，墨菲表示，「我們從來沒有針對過中國游泳運動員，我們只是希望世界反興奮劑機構可以在處理這樣的事件時資訊更加透明，這樣才能讓我們對這項運動保持信心。」墨菲向中國隊今晚在男子4X100米混合泳接力上奪冠表示祝賀，「向中國隊致敬，他們今晚游得很棒。」

覃海洋：中國隊賽前目標就是打破美國隊壟斷

當地時間4日晚，巴黎奧運會游泳賽場迎來最後一個比賽日，備受關注的男子4×100米混合泳接力決賽中，由徐嘉余、覃海洋、孫佳俊、潘展樂組成的中國隊獲得金牌，打破美國隊在這個項目長達40年的壟斷。覃海洋坦言:「賽前目標就是想打破美國隊的壟斷，我們很有信心，只要做好自己這一棒該做的事情就沒問題。」覃海洋透露，隊伍在預賽時有意控制了決賽泳道，避免排在美國隊旁邊受到影響。