巴黎奧運｜美國選手賽前窮到無錢交租　著名Rapper夥細威老公襄助

許多人認為能出場奧運的運動員經濟寬裕，不必為生活費煩惱。



美國女子鐵餅選手Veronica Fraley（Reuters）

美國女子鐵餅選手Veronica Fraley（Reuters）

但美國一位田徑運動員，卻於參加奧運前夕透露經濟陷困境，連房租都繳不出來，引發話題。所幸她發聲後，知名饒舌歌手與企業家已聯手資助，讓她能專心準備賽事，不需為生活費擔憂。

綜合哥倫比亞廣播公司（CBS）等外媒報道，美國女子鐵餅選手Veronica Fraley，在巴黎奧運前夕透過X（前Twitter）表示自己窮到繳不出房租。她目前就讀范德堡大學，雖然學校支付了她75%的房租，但相較之下，學校的美式足球選手甚至能買新車和房子，讓身兼奧運選手和2024年NCAA鐵餅冠軍的她陷入經濟困境。

奧康利安在X上分享給Fraley匯款的截圖（X＠alexisohanian）

知名饒舌歌手Flavor Flav看到她的推文後，立刻慷慨回覆「私訊我，我今天就匯款」。網球巨星「細威」莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）的丈夫、同時也是知名論壇Reddit共同創辦人奧康利安（Alexis Ohanian）也加入援助行列，表示要與Flavor Flav分擔Fraley的房租，隨後分享一張7760美元（約6萬港元）的匯款截圖，備註寫著「為了美國」。據報導，兩人支付了Fraley在2024年剩下的所有租金。

Fraley隔日發文表達對兩人的感謝，稱已順利支付房租。她也針對日前發文澄清，稱她並不是在批評學校，但根據現行規定，與體育選手的實際成績相比，「人氣」更能提升收入，這樣的現況讓她感到不滿。另一方面，范德堡大學也表示，已針對國家大學體育協會（NCAA）的現行規則，給予Fraley最大的支援。

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報導指出，Flavor Flav的身價達200萬美元（約1550萬港元）。當美國水球隊成員日前在社群媒體透露「大部分奧運選手為了追夢，幾乎都身兼2至3個工作」後，他主動成為該隊伍的贊助人。他還整理了一系列經過驗證的GoFundMe募資頁面，幫助在巴黎參賽的運動員們籌措資金。

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