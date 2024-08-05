伊朗：無意將局勢升溫　但須懲罰以色列

中東局勢持續緊張，伊朗及黎巴嫩真主黨（Hezbollah）盛傳8月5日對以色列採取報復行動，伊朗外交部同日重申無意為局勢升溫，但認為有需要懲罰以色列，避免形勢進一步不穩。



路透社報道，哈馬斯政治局主席哈尼亞（Ismail Haniyeh）7月31日在德黑蘭遇襲喪生，伊朗及哈馬斯將矛頭指向以色列；再加上真主黨最高級指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）在貝魯特死於以軍空襲，德黑蘭方面與哈馬斯及真主黨揚言報復，外界憂慮中東局勢惡化。

2024年7月31日，哈馬斯領袖哈尼亞在伊朗疑遭以色列暗殺，德黑蘭民眾上街抗議。（Reuters）

七國集團（G7）敦促中東各方緩和局勢，約旦副首相兼外交與僑務大臣薩法迪（Ayman Safadi）4日前往德黑蘭調停。白宮亦表示，美國總統拜登（Joe Biden）5日智與國家安全團隊在戰情室（WHSR）討論中東情況，並會與約旦國王阿卜杜拉（King Abdullah）通話。

2024年8月4日，約旦副首相兼外交與僑務大臣薩法迪（Ayman Safadi）與伊朗代理外交部長卡尼（Ali Bagheri Kani）在伊朗首都德黑蘭會面。（Reuters）

美媒Axios較早時引述三名知情人士指，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）向G7外長表示，伊朗和真主黨可能最快在5日攻擊以色列，但未有實際時間及攻擊方式。

受到中東局勢不穩影響，美、英、日本分別呼籲公民離開黎巴嫩，加拿大則敦促公民避免前往以色列，指區內衝突危害安全。