伊朗真主黨報復在即　以色列擬先發制人　美國稱調軍為降溫局勢

伊朗和黎巴嫩真主黨（Hezbollah）可能即將對以色列報復。以色列預計，襲擊可能來自多達5條戰線。美國和以色列官員指伊朗最快可能在8月5日對以色列採取行動。以色列高官說，美國盟友或難以阻止襲擊發生。

圖為2024年7月31日，伊朗德黑蘭民眾舉行反以色列集會，悼念被暗殺的哈馬斯領導人哈尼亞（IsmailHaniyeh）。（Majid Asgaripour/WANA via REUTERS）

黎巴嫩真主黨軍事指揮官舒庫爾（Fouad Chokr）7月30日被以軍空襲炸死，隔天哈馬斯政治局領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）也在伊朗遇襲身亡，真主黨和伊朗誓要為兩人復仇。

美國新聞網站Axios引述美國和以色列官員的話說，伊朗可能最快於5日襲擊以色列。美國官員認為，伊朗的報複方式會與4月的襲擊差不多，但規模或更大，真主黨也可能參與其中。

美媒《政治報》（Politico）4日引述美國與以色列3名官員透露，伊朗最快可能在5日進行報復襲擊，並且較4月空襲時的規模更大，美國及以色列仍未知伊朗是否會與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）發動聯合攻擊，抑或各自行動。

2024年8月4日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）來到耶路撒冷赫茨爾山軍事公墓（Mount Herzl military cemetery），在修正派猶太復國主義運動發起人Zeev Jabotinsky的全國紀念儀式上發表講話。（Naama Grynbaum/Pool via REUTERS）

以色列擬先動手

以色列第12頻道報道，以色列安全機構正處於最高戒備，以美國為首、成員包括英國和阿拉伯盟國的國際聯盟，也在準備協助以色列阻止和攔截可能來自多方的襲擊，包括派戰鬥機和戰艦進行巡邏。

以色列新聞網站Ynet也報道，以色列領導層週末舉行安全會議，討論如何應對可能涉及「5條戰線」的潛在襲擊，但沒有進一步說明。報道引述以色列高官說，美國恐怕難以阻止這樣的襲擊，以色列可能會出現大量傷亡。

《以色列時報》8月4日報道，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，又譯內坦亞胡或納坦雅胡）當晚與安全部門負責人召開會議，討論應對伊朗和黎巴嫩真主黨對可能發動的報復性襲擊，以色列安全機構正考慮在黎巴嫩等地採取「預防性行動或先發制人打擊」的可能性。

圖為2019年美國派出「林肯」號航母戰鬥羣前往霍爾木茲海峽巡航施壓伊朗。（Reuters）

美國增兵中東

白宮官員8月4日宣布，美國正在中東部署額外的軍事力量作為防禦措施，以緩和地區緊張局勢。

路透社報道，白宮國家安全委員會副顧問芬納（Jonathan Finer）4日在哥倫比亞廣播公司的節目中說：「（美國的）總體目標是降低地區緊張局勢，阻止和防禦這些襲擊，避免地區衝突（升溫）。」

美國總統拜登（Joe Biden）3日被問及，伊朗是否會在報復以色列的問題上做出退讓時回應：「我希望會，但我不知道。」

美國防部2天前說，將向中東地區部署更多軍艦和戰鬥機，以提高美國軍事保護力量，並增強對以色列國防能力的支持。

圖為2022年7月22日美國總統國家安全事務首席副助理芬納（Jon Finer）與當時當選哥倫比亞總統的佩特羅（Gustavo Petro，不在圖中）在波哥大一同會見記者。（REUTERS/Nathalia Angarita/File Photo）

規模會有多大？

伊朗《世界報》（Kayhan）8月3日在社論中警告，與4月13日伊朗對以色列的襲擊幾乎完全遭到攔截不同，這一次伊朗將更加深入，打擊以色列主要城市如特拉維夫（Tel Aviv）和海法（Haifa）、戰略中心和官員住所。

伊朗4月的襲擊是為了報復以色列空襲伊朗駐大馬士革（Damascus）的外交設施。當時，伊朗發射的導彈和無人機大多被美國主導的國際聯盟攔截。

《華爾街日報》稱，美國和一些阿拉伯國家敦促伊朗「保持克制」和「避免局勢升級」，但伊朗拒絕了這一呼籲，已就哈尼亞遭暗殺事件立案。一名知情人士稱，伊朗官員3日告訴阿拉伯國家外交官，「伊朗並不在乎報復是否會引發戰爭」。

圖為2024年8月1日，美國務卿布林肯（Antony Blinken）在蒙古國都烏蘭巴托（Ulaanbaatar）出席新聞發布會。（Reuters）

多國籲降溫局勢

法國外長塞茹爾內（Stéphane Séjourné）和美國國務卿布林肯（Antony Blinken）同日通電話，呼籲中東各方克制，避免爆發地區衝突。

七國集團（G7）外交部長通過輪值主席國意大利發表聲明。意大利外長塔亞尼（Antonio Tajani）4日主持G7外長視像會議後發表聲明說，G7外長對近日發生的事件表示「強烈關注」，「我們呼籲有關各方停止任何可能阻礙對話和降溫的努力，並導致局勢再次升級的行動。」

區內國家也在努力阻止衝突發生。約旦副首相兼外交與僑務大臣薩法迪（Ayman Safadi）4日前往伊朗首都德黑蘭，與總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）及代理外長卡尼（Ali Bagheri Kani）舉行會面，盡最後努力斡旋，避免衝突升級。