日經指數暴挫　韓國兩大股指跟跌觸發熔斷機制　2020年來首次

韓媒8月5日稱，韓國綜合股價指數（KOSPI）和韓國創業板指（KOSDAQ）5日開盤後暴跌，跌幅均逾8%，雙雙觸發熔斷機制。

韓聯社8月5日引述韓國交易所稱，5日下午2時14分30秒起，KOSPI市場暫停交易20分鐘。觸發當時，KOSPI指數較前一交易日暴跌8.1%，為2676.19點。在此之前，KOSDAQ指數較前一交易日下跌8.06%至716.53點，當天下午1時56分起暫停交易20分鐘。

圖為2024年7月26日，韓國2名持旗手在巴黎奧運開幕禮舉起韓國國旗，乘船出場。（Lee Jin-man/Pool via REUTERS）

KOSPI及KOSDAQ的8%以上的跌幅持續1分鐘，交易所為此啟動第一級熔斷機制。這是該國2020年3月19日之後熔斷機制再被觸發，也是韓國有價證券市場自1998年12月引進熔斷機制以來第6次啟動。

韓國股市實行三級熔斷機制，熔斷點分別為比前一交易日收盤價下跌8%、15%和20%，觸發一級和二級熔斷時暫停交易20分鐘，觸發三級熔斷則直接休市。每級熔斷1天內只能進行1次。

圖為2024年7月26日，韓國2名持旗手（不在圖中）在巴黎奧運開幕禮舉起韓國國旗，乘船出場。（Lee Jin-man/Pool via REUTERS）

日經指數5日急瀉逾12%或4,451點，以點數計算為日股歷來最大跌幅。同時將今年全年升幅悉數蒸發，並自上月高位42426點累挫25%，進入技術性熊市區域。