日經指數暴挫 韓國兩大股指跟跌觸發熔斷機制 2020年來首次
撰文：許懿安
出版：更新：
韓媒8月5日稱，韓國綜合股價指數（KOSPI）和韓國創業板指（KOSDAQ）5日開盤後暴跌，跌幅均逾8%，雙雙觸發熔斷機制。
韓聯社8月5日引述韓國交易所稱，5日下午2時14分30秒起，KOSPI市場暫停交易20分鐘。觸發當時，KOSPI指數較前一交易日暴跌8.1%，為2676.19點。在此之前，KOSDAQ指數較前一交易日下跌8.06%至716.53點，當天下午1時56分起暫停交易20分鐘。
KOSPI及KOSDAQ的8%以上的跌幅持續1分鐘，交易所為此啟動第一級熔斷機制。這是該國2020年3月19日之後熔斷機制再被觸發，也是韓國有價證券市場自1998年12月引進熔斷機制以來第6次啟動。
韓國股市實行三級熔斷機制，熔斷點分別為比前一交易日收盤價下跌8%、15%和20%，觸發一級和二級熔斷時暫停交易20分鐘，觸發三級熔斷則直接休市。每級熔斷1天內只能進行1次。
日經指數5日急瀉逾12%或4,451點，以點數計算為日股歷來最大跌幅。同時將今年全年升幅悉數蒸發，並自上月高位42426點累挫25%，進入技術性熊市區域。
日經指數年內升幅悉數蒸發 日財相鈴本俊一指政府關注股市跌勢日經指數大瀉 東證指數曾暫停交易 若美股出現熔斷須要什麼條件日經指數暴跌韓國創業板指觸發熔斷機制 加密市場逾23萬人爆倉日經指數年內倒跌6%跑輸港股 滙豐單日瀉半成 累恒指跌247點