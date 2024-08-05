美國大選｜賀錦麗出招挖牆腳　稱已吸引逾20共和黨政治人物支持

美國總統拜登（Joe Biden）宣布退出2024總統大選後，即將成為民主黨總統候選人的現任副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）競選團隊8月4日表示，賀錦麗已獲得超過20名共和黨人的支持，其中包括多名公開批評特朗普的政治人物以及特朗普政府時期的官員。



賀錦麗團隊表示，其中一些共和黨人本週將與賀錦麗共同出席競選活動，但未有表明是哪些共和黨人。

賀錦麗競選團隊發起「共和黨員撐賀錦麗」（Republicans for Harris）活動，希望贏得對特朗普感到遲疑的共和黨選民支持。

美國大選民主黨總統參選人、美現任副總統賀錦麗（又譯哈里斯）2024年7月30日出席在佐治亞州亞特蘭大舉行的拉票活動。（Reuters）

這項計劃本週在亞利桑那州、北卡羅來納州和賓夕法尼亞州啟動，將利用知名共和黨人來啟動網絡，特別關注在共和黨初選支持美國駐聯合國前大使黑莉（Nikki Haley）的選民。

特朗普執政期間擔任白宮發言人的格里沙姆（Stephanie Grisham）稱：「我可能不會在所有事情上都同意副總統賀錦麗的觀點，但我知道她將為我們的自由而戰（Fight For Our Freedom），保護我們的民主，在世界舞台上代表美國的榮譽和尊嚴。我鼓勵其他特朗普政府的官員、看到我們在任期間為暴君工作情況的人，在今年11月大聲疾呼並與賀錦麗站在一起，以保持白宮的正直並確保我們國家的民主。」