哈西娜下台｜孟加拉群眾慶祝　總理官邸遭洗劫　示威未息增56死

孟加拉總理哈西娜（Sheikh Hasina）8月5日辭職，並傳已乘坐軍用直升機飛往印度，首都達卡大批群眾上街慶祝，其官邸遭民眾佔領及搜掠。與此同時，國內示威潮未息，綜合警方和醫院消息，5日至少再增56人死亡。不過，隨著軍方稱將組設臨時政府，該國宵禁令將於6日黎明結束，學校和企業也將重新開放。



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首都達卡至少有44名死者被送往達卡醫學院醫院（Dhaka Medical College Hospital），據指所有人都有槍傷。警方稱市內另有 11 人死亡，港口城市吉大港（Chittagong）也至少 1 死。

路透社5日報道，孟加拉陸軍參謀長表示，哈西娜總理已辭職，過渡政府將接管國家事務，他們將與總統會面，討論組建臨時政府事宜。

孟加拉總理哈西娜（Sheikh Hasina）已辭職下台。（Reuters）

隨著哈西娜傳出下台，其位於達卡的總統官邸同日被民眾洗劫，爭相搶走家具和電視等電器。有人用頭頂著椅子離開，手上還抱著花瓶。

於達卡市內，哈西娜父親、孟加拉國父穆吉布·拉赫曼（Sheikh Mujibur Rahman）的雕像，被民眾攀爬及破壞。

哈西娜的兒子Sajeeb Wazed Joy向英國廣播公司（BBC）證實，在家人堅持下，哈西娜為了個人安全，已經離開國家，「她不會試圖在政治上東山再起。」