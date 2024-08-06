孟加拉新政府草案將出爐　示威者推舉諾貝爾獎得主尤努斯掌舵

俄衛網8月6日稱，一名學生示威活動的協調員Nahid Islam在5日晚表示，國家臨時政府草案將在24小時內公布。



孟加拉聯合通訊社（UNB）6日報道，Nahid Islam強調，除了受到學生和公民支持的政府外，示威者不支持其他任何形式的統治，示威活動中的所有死亡者都已經被宣布為國家英雄。

圖為2024年8月5日，孟加拉前總理哈西娜（Sheikh Hasina）下台後，首都達卡群眾集會慶祝。（Reuters）

路透社8月6日報道，Nahid Islam呼籲，新的臨時政府應由2006年諾貝爾和平獎得主尤努斯（Muhammad Yunus）擔任首席顧問。

孟加拉陸軍在一份聲明中則表示，陸軍參謀長計劃於當地時間6日中午12點與示威活動的協調員會面協調。

2024年8月5日，孟加拉國首都達卡，一名手持孟加拉國國旗的男子在前總理哈西娜辭職後，站在總理官邸前的一輛被點燃的汽車旁。（Reuters）

孟加拉國前總理哈西娜（Sheikh Hasina）及其妹妹在騷亂發生後已經離開首都達卡（Dhaka）的官邸，前往更加安全的地點。

印媒News18電視台5日報道，哈西娜已飛往印度阿加爾塔拉（Agartala）並辭職。《印度報》同日稱，她正在申請去英國避難。

法媒5日報道，哈西娜離開孟加拉後，數千名示威者已經攻破其官邸。

2024年8月5日，孟加拉首都達卡，人們在慶祝前總理哈西娜辭職時與軍方人員握手。（Reuters）

孟加拉國「大學生反對歧視運動」組織4日宣布舉行連續多日的「不合作行動」，達卡和全國都爆發示威示威活動，反對政府的大學生與警方和支持政府的人員發生衝突並演變為騷亂。