日本橋伊勢定鰻魚飯食物中毒事件　伊勢定：多名職員開工前沒洗手

日本知名鰻魚飯店日本橋伊勢定發生大型食物中毒事件，它7月24日至25日銷售的1761份鰻魚便當和鰻魚蒲燒導致161顧客在食用後感染金黃葡萄球菌，上吐下瀉，其中1死亡。橫濱市政府最新調查指出，肇因可能包括多名員工未戴手套，或有部份人未洗手便開始烹煮食物。



案中死者是一名90多歲老婦。雖然她食物中毒與之後死亡的因果關係尚不明確，但她在食用後鰻魚飯出現嘔吐症狀，送院就醫後最終死亡。

橫濱市政府已確認為金黃葡萄球菌的集體食物中毒事件。

日本橋伊勢定創立於1946年，因為堅持使用國產鰻魚和炭火烤製而深受日本人喜愛。

日本知名鰻魚飯老店日本橋伊勢定提供的鰻魚飯便當。（日本橋伊勢定網站）

京急百貨公司其後要求日本橋伊勢定位於商場地下1樓的分店以及10樓的餐廳自25日起全面停業，而當地保健所已進入店內進行調查。

京急百貨公司29日下午召開緊急記者會，呼籲在該時間段內購買相關產品的顧客切勿再食用。

日本知名鰻魚老店日本橋伊勢定爆大規模食物中毒事件，有147人食用7月24日至25日販售的蒲燒鰻魚與鰻魚便當後出現身體不適，其中1人死亡。圖為飯店定位於橫濱上大岡京急百貨公司的分店照片。（日本橋伊勢定網站）

朝日電視台7月30日引述日本橋伊勢定的代表富田宗一郎在記者會坦承，當天20名廚師中僅5人有戴手套，以及公司雖有建議，卻未強制負責燒烤的廚師必須戴手套。

朝日電視台2024年7月30日引述日本橋伊勢定代表富田宗一郎在記者會坦承，當天20名廚師中僅5人有戴手套，以及公司雖有建議，卻未強制負責燒烤的廚師必須戴手套。（全日本新聞網ANN截圖）

朝日電視台稱，員工的健康記錄也不完整，負責人未能確實掌握各人健康狀況，這被認為是導致顧客食物中毒的原因之一。橫濱市政府表示，將繼續派員到場調查、加強指導，以確保食物安全。