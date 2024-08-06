日本橋伊勢定鰻魚飯食物中毒事件 伊勢定：多名職員開工前沒洗手
撰文：許懿安 王海
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日本知名鰻魚飯店日本橋伊勢定發生大型食物中毒事件，它7月24日至25日銷售的1761份鰻魚便當和鰻魚蒲燒導致161顧客在食用後感染金黃葡萄球菌，上吐下瀉，其中1死亡。橫濱市政府最新調查指出，肇因可能包括多名員工未戴手套，或有部份人未洗手便開始烹煮食物。
案中死者是一名90多歲老婦。雖然她食物中毒與之後死亡的因果關係尚不明確，但她在食用後鰻魚飯出現嘔吐症狀，送院就醫後最終死亡。
橫濱市政府已確認為金黃葡萄球菌的集體食物中毒事件。
日本橋伊勢定創立於1946年，因為堅持使用國產鰻魚和炭火烤製而深受日本人喜愛。
京急百貨公司其後要求日本橋伊勢定位於商場地下1樓的分店以及10樓的餐廳自25日起全面停業，而當地保健所已進入店內進行調查。
京急百貨公司29日下午召開緊急記者會，呼籲在該時間段內購買相關產品的顧客切勿再食用。
朝日電視台7月30日引述日本橋伊勢定的代表富田宗一郎在記者會坦承，當天20名廚師中僅5人有戴手套，以及公司雖有建議，卻未強制負責燒烤的廚師必須戴手套。
朝日電視台稱，員工的健康記錄也不完整，負責人未能確實掌握各人健康狀況，這被認為是導致顧客食物中毒的原因之一。橫濱市政府表示，將繼續派員到場調查、加強指導，以確保食物安全。
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