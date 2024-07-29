日本知名鰻魚飯老店爆大規模食物中毒　147食客不適　1人身亡

日本知名鰻魚老店「日本橋伊勢定」爆大規模食物中毒事件，有147人食用7月24日至25日販售的蒲燒鰻魚與鰻魚便當後出現身體不適，其中1人死亡。對此，橫濱市京急百貨公司29日緊急召開記者會向公眾解釋事件及致歉。



日本TBS電視台7月29日報道，知名鰻魚老店「日本橋伊勢定」，24至25日在橫濱市京急百貨公司地下1樓販售的蒲燒鰻魚與鰻魚便當造成今次集體食物中毒事件。

日本知名鰻魚飯老店「日本橋伊勢定」提供的鰻魚飯便當。（日本橋伊勢定網站）

有147人在食用該分店24日上午至25日上午10時半期間販售的2款商品後，出現嘔吐、腹瀉等症狀。其中1名90多歲婦人在食用後死亡，雖尚未最終確認死因，但懷疑與其有關。

橫濱市政府29日表示，該宗集體食物中毒事件為金黃色葡萄球菌中毒。

京急百貨公司目前已要求「日本橋伊勢定」位於商場地下1樓的分店以及10樓的餐廳自25日起全面停業，而當地保健所也已進入店內進行調查。

日本知名鰻魚老店「日本橋伊勢定」爆大規模食物中毒事件，有147人食用7月24日至25日販售的蒲燒鰻魚與鰻魚便當後出現身體不適，其中1人死亡。圖為飯店定位於橫濱上大岡京急百貨公司的分店照片。（日本橋伊勢定網站）

京急百貨公司29日下午召開緊急記者會，同時也呼籲在該時間段內購買相關產品的顧客切勿再食用。