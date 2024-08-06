暴力騷亂致總理敗走印度　孟加拉就業配額制革命始末

示威民眾闖入總理府邸後，孟加拉總理哈西娜（Sheikh Hasina）向總統遞交了辭呈，隨後乘坐軍機飛往印度。孟加拉陸軍參謀瓦克-烏茲-扎曼（Waker-Uz-Zaman）8月5日下午發表全國電視講話，表示軍方將組建一個「臨時政府」。至此，孟加拉持續數月的騷亂動盪以軍事宵禁管控局面的形式暫告一段落。

此事引發國際輿論高度關注，中國內地媒體雖然也對此事進行了報道，但相關深度報道並不多。《中國新聞周刊》刊發的《全國性抗議後 孟加拉「鐵娘子」總理辭職了》一文是較為全面梳理了該事件來龍去脈的一篇報道，但此文在多個社交媒體平台被刪除或者下架，不少轉載了此報道的媒體也紛紛將此文下架。以下為該文章全文。圖片為編者添加。



標題：全國性抗議後 孟加拉「鐵娘子」總理辭職了

正文：

過去幾個星期，南亞國家孟加拉經歷了幾十年來最嚴重的騷亂。一場由於大學生不滿政府恢復「公務員配額制」而爆發的和平抗議，在反對黨介入和當局強力鎮壓後，逐漸演變為暴力衝突，導致上百人身亡。

為恢復街頭秩序，孟加拉政府實施戒嚴並切斷網路服務。7月28日，在斷網10天后，孟加拉恢復了4G服務，但WhatsApp、TikTok等社交媒體平台仍然受到限制。

圖為2024年8月5日，孟加拉總理哈西娜（Sheikh Hasina）下台後，英國倫敦有群眾集會慶祝。（Reuters）

自1971年獨立以來，孟加拉長期在政府公共部門實行招錄配額制，以照顧參加解放戰爭的「自由戰士」及其後代。近年來，由於經濟下行、青年失業率高企，這項不成比例的優惠制度越來越不受公眾歡迎。2018年，在孟加拉爆發針對「公務員配額制」的全國性抗議後，當局廢除了這項制度。然而，今年6月，孟加拉高等法院一紙裁決，令該制度「死灰復燃」，抗議由此開始。

7月21日，孟加拉最高法院作出裁決，將給老兵後代的公職配額從30％大幅縮減至5％。在此之後，孟加拉街頭趨於平靜。警方逮捕了數千名抗議者，包括至少6名學生領袖。學生抗議組織表示，如果哈西娜總理不出面道歉並釋放被捕的示威者，他們將在7月29日重返街頭。

經過幾個星期的發酵，這場抗議活動已經從學生群體對「公務員配額制」的抗議，演變為全國性的反政府抗議。此次危機，被稱為哈西娜執政15年來「最嚴峻的挑戰」。在危機持續發酵後，據新華社8月5日消息，孟加拉總理哈西娜辭職。

惠及三代的「公務員配額制」

50多年前，哈西娜的父親、孟加拉開國元勳謝赫·穆吉布·拉赫曼（Sheikh Mujibur Rahman）不顧顧問的反對，以政令形式建立了「公務員配額制」。根據這一制度，所有報考人員都要參加初試，但在面試階段會依照配額招錄。配額制的核心是將30％的政府職位分配給參與該國解放戰爭的「自由戰士」，此外，戰爭中受害的婦女、未被充分代表的落後地區居民也享有一定比例的份額。而面向普通公民、擇優錄取的崗位只佔20％。

2024年8月4日，孟加拉達卡，大學配額改革抗議活動結束後，學生要求孟加拉總理哈西娜下台，街上有人焚燒雜物冒煙。（Reuters）

配額制建立以來，其適用範圍和比例經過多次調整，但一直以來擇優錄取的崗位份額從未超過45％。1997年，第一次上台執政的哈西娜將配額特權給予「自由戰士」的子女。2010年，這些戰士的孫輩也成為政策的受益人。2018年，哈西娜政府再次將給予「自由戰士」後代的配額提升至30％，另外給予女性10％、貧困地區10％、少數民族5％以及殘障人士1％的配額。這次調整，意味着有超過50％的公職是以配額方式分配給特定群體，擇優錄用的崗位下降至44％。

在人均國內生產總值（GDP）只有2600美元的孟加拉，穩定、待遇優渥的公務員職位非常吃香，每年有超過30萬人爭奪4000個政府職位空缺。該國的公務員職級分為20個等級，最高級的一級公務員月薪78000塔卡（約5180港元），最末尾的二十級公務員每月月薪8250塔卡（約548港元），除此之外，還有一系列住房、教育和醫療補貼。而由於營商環境不佳，孟加拉私營部門的就業率一直停滯不前，且很難提供可以與體制內匹敵的收入和福利。

1800萬年輕的失業大軍

2018年新政出台後，孟加拉就爆發過一場大規模學生抗議，要求政府建立更合理的配額制度。據孟加拉媒體報道，「自由戰士」的後代只佔該國人口的很小一部分，約0.12％至0.2％。在此前幾屆公務員招考中，錄取的「自由戰士」後代不到10％，遠不及其享有的30％的配額。然而，即便招不滿，政府部門也不願補錄普通考生。在學生的壓力下，政府逐步廢除了配額制，包括給予婦女和其他群體的照顧。

配額制度取消後，部分「自由戰士」的後代一直在通過法律途徑挑戰政府的決定。今年6月，孟加拉高等法院突然裁定，政府當初取消配額制的程序存在問題，下令恢復這項制度。據官方統計，孟加拉大約有1800萬年輕人失業，恢復配額制的舉措讓面臨嚴重就業危機的畢業生深感不安，由此引發了這輪抗議。

圖為2024年8月4日，孟加拉首都達卡，示威者要求總理哈西娜（Sheikh Hasina）下台，有警察崗亭被破壞。（Reuters）

示威活動最開始發端於孟加拉頂尖學府達卡大學，隨後蔓延至全國各高校。學生們要求取消給「自由戰士」後代的30％配額，但不反對向女性和弱勢群體提供配額。據當地媒體報道，為了避免成為黨爭的犧牲品，領導學生和平集會的組織「學生反歧視」沒有選擇與任何政黨結盟。在運動初期，這種獨立性將不同階級、性別、地區和宗教的學生們團結起來。

雖然孟加拉最高法院在7月10日宣佈將下級法院的裁決凍結四周，但此舉未能阻止局勢升級。一方面，孟加拉媒體在抗議期間披露了一項調查，在過去十幾年間，孟加拉公務員考試一直存在試題泄露的問題，加劇了學生的不滿；另一方面，哈西娜的強硬態度，加劇了民眾的憤怒。

「他們為什麼對『自由戰士』如此不滿？如果『自由戰士』的子孫得不到配額福利，那麼拉扎卡爾（Razakars）的子孫配得嗎？」7月14日，哈西娜對抗議活動作出回應。拉扎卡爾指的是1971年獨立戰爭期間親巴基斯坦的民兵組織。孟加拉獨立後，拉扎卡爾成為叛徒和反動勢力的代名詞。

學生們對此大為光火，反擊哈西娜是「沙拉查爾」（Shairachar，意為專制者），並提出了新口號：「我是誰？你是誰？我們是拉扎卡爾。我們去爭取我們的權利，我們成了拉扎卡爾。」

除了後代「考公」可以享受優待，「自由戰士」每年可領取27000塔卡（約1793港元）的特殊津貼。因為有利可圖，造假獲得「自由戰士」身份的事件非常猖獗。據孟加拉主流媒體《每日太陽報》報道，近年來「自由戰士」的名單越來越長，很多市長、議員以及他們的親信可疑地獲得了認證。孟加拉解放戰爭研究者阿夫桑·喬杜裏指出，現在這份名單已經變得非常「政治化」。與此同時，許多真正參與過解放戰爭的老兵沒有被認證是「自由戰士」。

2024年8月5日，孟加拉首都達卡，一名手持孟加拉國旗的男子在前總理哈西娜辭職後，站在總理官邸前的一輛被點燃的汽車旁。（Reuters）

「找工作犯了什麼罪？」

「他們為什麼射殺我的兒子？他沒有攻擊任何人。找工作犯了什麼罪？」在阿布·賽義德的葬禮上，他的母親聲淚俱下。

25歲的賽義德來自一個拮据的九口之家，是家裏唯一的大學生。7月16日，抗議學生和警察在孟加拉西北部城市朗布爾一所大學門口發生衝突，賽義德身亡。

賽義德遇難前一天，執政黨「人民聯盟」（Awami League）的青年組織「孟加拉學生聯盟」（Chatro League）和警察在達卡大學毆打抗議配額制的學生，超過100人在對抗中受傷，局勢升級。

7月16日，包括賽義德在內，有6人在抗議衝突中死亡。接下來幾日，憤怒的抗議者採取了暴力回應，對政府機構和公共基礎設施展開襲擊，甚至衝進監獄釋放了數百名囚犯。

與此同時，有關警方在抗議現場使用實彈的報道越來越多，傷亡數字急劇增加。7月17日開始，哈西娜政府切斷網路，並在全國範圍內實施戒嚴。

2024年8月4日，反就業配額改革示威者要求總理哈西娜下台，反政府示威者與親政府示威者及警方衝突，警員合力把一名受傷警員救出。（Reuters）

針對這一局勢，孟加拉經濟學家、諾貝爾和平獎獲得者穆罕默德·尤努斯（Muhammad Yunus）呼籲國際社會幫助制止這場「瘋狂的殺戮」。尤努斯因開創性地使用小額貸款幫助數百萬人脱貧而聞名，但他也被哈西娜視為政治威脅。今年初，尤努斯因違反勞動法被判處6個月監禁，他的支持者認為這是政治迫害。

7月21日，孟加拉最高法院宣佈最新裁決，93％的公務員名額擇優錄用，7％的職位採取配額制。給「自由戰士」後代的公務員配額縮減至5％。與此同時，給少數民族的工作配額從5％削減至1％，給予女性的配額被取消。但該裁決仍保留了政府修改配額比例的權力。7月23日，哈西娜政府表示已準備好執行該裁決。

最高法院的裁決讓孟加拉街頭暫時歸於平靜，但接下來局勢會如何發展尚不清楚。抗議者提出了九點訴求，包括釋放被捕者，相關部長及執法機構的負責人辭職，逮捕襲擊學生的警察和暴徒，以及要求總理哈西娜道歉等。

「總理不是那種會道歉的人。」孟加拉知名攝影師和作家沙希杜勒·阿拉姆（Shahidul Alam）近日撰文稱。在阿拉姆看來，在所有這些訴求中，哈西娜的道歉也許是最重要的，但她從來沒有為任何事情道歉過。

2024年8月5日，孟加拉首都達卡，人們在慶祝前總理哈西娜辭職時與軍方人員握手。（Reuters）

最嚴峻的執政危機

1975年8月，28歲的哈西娜在軍事政變中失去了父母和三個兄弟。在外流亡6年後，哈西娜回國擔任人民聯盟主席，從此踏上了艱難的從政之路。

1996年，哈西娜第一次當選總理。執政5年後，她競選連任失敗，一直到2008年才重新掌權，贏得第二個五年任期。在那以後，哈西娜連續三次贏得選舉，執政至今，有「鐵娘子」之稱。

因為在反恐問題上的強硬立場、奉行不結盟外交政策以及在幫助鄰國緬甸羅興亞難民上的努力，哈西娜得到了印度和西方國家的支持。除此之外，孟加拉的經濟在哈西娜執政期間取得了令人矚目的進步。過去10年間，孟加拉GDP年均增長維持在6％以上，貧困率從2010年的11.8％降至2022年的5％，預計將於2026年脱離「最不發達國家」行列。然而，受新冠疫情、俄烏衝突和經濟全球化逆流等原因影響，孟加拉的經濟指標在近兩年出現惡化。

今年1月，哈西娜在備受爭議的選舉中當選孟加拉總理。選舉舞弊、打壓異己的指控籠罩着這次選舉，投票率只有41.8％。在抗議活動爆發前，哈西娜政府的官員和她的親信捲入腐敗醜聞。其中讓公眾最為震驚的是，哈西娜府邸的一名勤雜工，就貪污了3400萬美元。

「配額抗議只是一種普遍頹廢情緒的表現，這種情緒不僅與配額有關，還與經濟和政治有關。」國際危機組織亞洲項目主任皮埃爾·普拉卡什表示，許多孟加拉民眾對經濟增長不平衡、嚴重不平等和腐敗現象不滿。

「政府沒有預料到全國各地會出現如此激烈的反應。執政黨在1月份的選舉後相當自滿，認為自己是不可戰勝的。」孟加拉裔學者、美國伊利諾伊州大學政治學教授阿里·里亞茲認為，目前的抗議活動是哈西娜執政15年來「最嚴峻、最難以應對的挑戰」。

面對危機，哈西娜將矛頭指向反對黨。在7月24日的新聞發布會上，哈西娜指控孟加拉主要反對黨民族主義黨和伊斯蘭大會黨未能破壞上次全國大選，因此「在全國範圍內從事破壞性活動，損害該國經濟」。但民族主義黨否認了這些指控，認為政府應對大量傷亡負責。