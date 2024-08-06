孟加拉騷亂｜宣布總理辭職並籌組新政府　陸軍參謀長是誰？

就任孟加拉國陸軍參謀長僅一個多月，扎曼（Waker-Uz-Zaman，暫譯）就成為外媒關注的焦點。他在當地時間8月5日發表講話證實，總理哈西娜（Sheikh Hasina）辭職，軍方將要求組建臨時政府。



扎曼與哈西娜關係密切

綜合路透社和印度新德里電視台（NDTV）5日報道，現年58歲的扎曼於6月23日就任陸軍參謀長，任期三年，是該國陸軍最高級別官員。

此前六個月，他曾擔任陸軍總參謀長，負責監督軍事行動和情報工作，以及孟加拉國在聯合國維和行動中的作用和預算。在長達35年的職業生涯中，扎曼與哈西娜保持着密切合作，深度參與孟加拉國防戰略和國際維和事務，在軍隊現代化方面扮演關鍵角色。

扎曼的岳父Mustafizur Rahman曾在1997年12月24日至2000年12月23日期間擔任陸軍參謀長。值得一提的是，他是哈西娜父親的妹夫，也就是哈西娜的表姑父。

2024年8月5日，孟加拉首都達卡，人們在總理官邸屋頂上揮舞孟加拉國旗，慶祝前總理哈西娜辭職。（Reuters）

扎曼畢業於孟加拉國國防指揮參謀學院，曾在英國聯合指揮參謀學院深造，他還擁有孟加拉國國立大學國防研究碩士學位和倫敦國王學院（King's College London）國防研究文學碩士學位。

孟加拉國政府因恢復「公務員配額制度」，自6月引發全國性暴力示威。彭博社5日援引孟加拉國當地電視台報道，幾週來一直面臨下台壓力的哈西娜當天向總統Mohammed Shahabuddin遞交辭呈。

孟加拉國各地示威活動引發的暴力衝突，至4日已導致100多人死亡、數百人受傷，釀成「最血腥一天」。大批示威者5日下午無視政府宵禁走上首都達卡（Dhaka）街頭，並沖入總理府。

2024年8月5日，孟加拉首都達卡，人們在慶祝前總理哈西娜辭職時與軍方人員握手。（Reuters）

在5日下午發表的全國電視講話中，扎曼證實哈西娜辭職一事，並表示軍方將組建一個「臨時政府」。

他敦促示威者暫停止暴力：「我已會見在野黨領導人，我們決定組建一個臨時政府來管理國家。我會承擔所有責任，我承諾保護你們的生命和財產安全，你們的要求將得到滿足，請停止暴力。」

疑難抵軍方施壓 被迫即時下台

法媒5日引述消息人士稱，在示威者衝進達卡的總理官邸後不久，76歲的哈西娜乘坐直升機逃離孟加拉國，「她的安全團隊要求她離開，她沒有時間做準備」。該消息人士補充說，哈西娜先是乘坐車隊離開，然後乘直升機離境，但沒有說明目的地。

印度新德里電視台（NDTV）5日援引消息人士指，孟加拉軍方曾給予哈西娜最後通牒，要求其45分鐘內辭職並出逃，前往一處未指明的「安全地點」。

2024年8月5日，孟加拉首都達卡，人們在總理官邸屋頂上揮舞孟加拉國旗，慶祝前總理哈西娜辭職。（Reuters）

印媒News18電視台引述消息人士的說法，哈西娜已抵達印度東北部城市阿加爾塔拉（Agartala），印度將為哈西娜提供安全通道。阿加爾塔拉位於印度東部，距離孟加拉國僅2公里，是Tripura邦的首府。

學者：軍方首要任務是確保和平

對於孟加拉下一步面臨的局面，倫敦大學（University of London）亞非學院研究教授Naomi Hossain於5日對美媒表示，哈西娜執政15年後最終下台，孟加拉過去也出現過臨時政府，目前人們希望軍方能夠確保和平。

Naomi Hossain補充道，由於人們擔心會遭到報復性暴力，「如果軍隊無法平息民眾的情緒並化解問題，那麼情況有可能會變得很糟糕」，孟加拉仍需要一段時間才能擺脫困境。

本文獲《觀察者網》授權轉載

