澳洲大學聯盟：限制留學生人數或致14000人失業及43億損失

撰文：聯合早報
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彭博社8月6日報道，澳洲大學聯盟（Universities Australia）行政總裁警告，若政府倉促落實措施，限制國內大學招收國際學生，將導致逾萬工作崗位流失，以及數十億澳元的經濟損失。

澳洲大學聯盟行政總裁希伊（ Luke Sheehy）8月6日在坎培拉出席參議院聽證會時表示，若政府限制國內大學可招收的留學生人數，可能會導致14000個職位的流失，並造成約43億澳元（約219億港元）的經濟損失。

希伊指出：「國際教育行業是繼採礦業之後的第二大出口行業，為我們帶來近500億澳元（約2542億港元）的經濟貢獻，並提供約25萬個就業職位。目前，沒有其他主要出口行業面臨國際教育行業將要面臨的困境。」

澳洲政府是今年5月發表2024年的財政預算案時披露有意限制國際學生人數。當局尚未確定這項限制措施的最終細節，但議會擬在8月15日前針對政府的草案提呈報告。限制措施預計於2025年1月1日生效。

澳洲墨爾本大學教學大樓。（墨爾本大學Facebook專頁）

澳洲國立大學（Australian National University）高等教育專家諾頓（Andrew Norton）本月發布報告，建議政府先觀察去年底落實的一系列措施的成效後，才進一步實施更多限制。

諾頓表示，這些政策造成的損害遠超出實現目標所需，「政府苛待希望到澳洲留學的學生有損澳州的聲譽」。

澳洲在新冠病疫情後重開國門，但入境的國際學生人數卻遠高於疫前水平，激增至逾65萬人，使本就緊張的房地產市場壓力劇增。澳洲內政部因此於去年12月開始推出一系列措施，逐步收緊學生簽證，以及短期簽證條例。

本文獲《聯合早報》授權轉載

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