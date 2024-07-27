美軍澳洲北部興建設施　以備不時之需派兵南海

美國軍方正在澳洲北部建設基礎設施，以便在美國與中國爆發衝突時從澳洲向南海派兵。



澳洲北領地首府達爾文（Darwin）比首都坎培拉（Canberra）更靠近菲律賓，長期以來是澳洲國防軍和美國海軍陸戰隊輪駐部隊的駐軍城鎮，美軍部隊每年駐紮當地六個月。往南數百公里的廷達爾（Tindal）空軍基地則是澳洲空軍主力的駐地，在近期軍演中也充當美軍戰機的臨時基地。

據路透社查閱的招標文件，以及對美澳國防官員進行的訪談，美國已悄然開始在澳洲北部投入數億美元建造設施，為美軍的B-52轟炸機、F-22隱形戰鬥機、加油機和運輸機提供支持。

美國海軍陸戰隊輪駐部隊指揮官馬爾維希爾（Brian Mulvihill）表示，在考慮到澳洲北部、尤其是達爾文相對於整個區域的位置後，「在任何類型的危機中，能對部隊的部署地點有多種選擇，總是好的。」

招標文件顯示，美軍正在修建的設施包括情報簡報室、供轟炸機使用的升級跑道、倉庫、數據中心和維修機庫。路透社訪問上述兩個北部基地時，官員透露，大規模的燃料儲存設施已經竣工。

澳洲皇家空軍位於北領地城鎮廷達爾的基地。（Reuters）

美國海軍上個月也開始為價值高達20億美元的項目尋找承包商，以在澳洲科科斯群島（Cocos Islands）、巴布亞新畿內亞和東帝汶等地建造碼頭、跑道、燃料儲存庫和飛機庫，以抗衡中國。

這些定於今明兩年施工的項目使澳洲成為美國空軍和海軍在海外建設開支的首要地點。

澳洲皇家空軍重要設施和基礎設施司長提利（Ron Tilley）證實，達爾文和廷達爾設施的建設費由美國支付，並將為美軍行動提供支持。他說，「如果沒有安排好讓美國在衝突爆發時能夠使用這些設施，我不相信美國會在我們的北部基地花這些錢。」

自2021年達成澳英美三邊安全夥伴關係（AUKUS），澳洲與其首要安全盟友美國建立了更為緊密的關係。這個協議的首個合作項目是由美英向澳洲提供核潛艇技術，幫助澳洲組建核潛艇部隊。然而，對於美軍在澳洲北部基地的建設項目，坎培拉基本上保持沉默。

受訪的澳美兩國國防官員說，這些新設施不應被視為美軍基地。他國在澳設軍事基地是敏感的政治課題，澳洲歷屆政府、包括現任總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）領導的政府均表示澳洲領土上沒有美軍基地。

提利說：「所有的基地都將繼續是澳洲基地，但可以開放給我們的國際夥伴使用。」

澳洲政府幾個月前宣布將斥資140億澳元加強北部基地。

本文獲《聯合早報》授權轉載

