澳洲總理擬大選前改組內閣　多位官員大執位2人將退休

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）宣布將在2025年大選前改組內閣；此前兩名高級部長表明宣布將在選舉年退休。



路透社7月28日報道，阿爾巴尼斯當日在坎培拉的電視新聞發布會上說：「我預計，這（新內閣）將是我在未來某個時候的選舉中所要帶領的團隊。」

中國國務院總理李強與澳洲總理阿爾巴尼斯2024年6月17日在坎培拉舉行會面（Reuters）

這是阿爾巴尼斯領導的工黨政府自2022年5月上台以來首次進行內閣改組，這也意味着阿爾巴尼斯試圖在2025年舉行新一屆大選前更新內閣團隊。

在一系列部長級人事變動中，阿爾巴尼斯說，已任藝術部長的伯克（Tony Burke）將負責內政、移民和多元文化事務以及網絡安全等重要事務。

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）2022年7月8日在悉尼出席記者會。（Reuters）

現任內政部長奧尼爾（Clare O'Neil）將留任內閣，轉而負責住房和無家可歸者等移民事務，現任移民部長賈爾斯（Andrew Giles）則轉向技能和培訓事務，不再留任內閣職務。北領地參議員麥卡錫（Malarndirri McCarthy）將接任澳洲原住民事務部長。

此前，長期任職的工黨部長奧康納（Brendan O'Connor）和伯尼（Linda Burney）宣布將在下屆選舉中退休。

本文獲《聯合早報》授權轉載

