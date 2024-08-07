真主黨領袖電視講話：將強力報復以色列 可與伊朗也門盟友合作
撰文：蕭通
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黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）8月6日強調，將為該組織最高級指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）遭暗殺，對以色列進行強而有力的報復。報復行動可以與伊朗、也門的其他抵抗以色列力量合作，也可以單獨進行，強調敵人等待懲罰。
納斯魯拉6日在紀念舒庫爾的活動上發表電視講話，稱不論後果如何，為舒庫爾遇害作出報復，不可避免且即將發生。他表示，真主黨將等待適當的時機作出回應，但未透露形式或可能的時間。
納斯魯拉指責，以色列將暗殺視為成就，正將衝突轉向伊朗抵抗軸心，是以色列選擇將衝突升級。他強調，國際社會任何勸說都將徒勞無功，但真主黨會盡量防止蔓延到邊境地區以外，避免影響黎巴嫩其他地區。
在演講開始前，以色列戰機低空俯衝在黎巴嫩首都上空，引發一系列音爆巨響，民眾紛紛躲避。納斯魯拉稱，這些都是以色列「心胸狹窄」的挑釁行為。
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