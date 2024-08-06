以色列面臨雙重報復式襲擊：引發中東全面戰爭？黎巴嫩外長表態

中東局勢緊張不斷升級，以色列或在24小時內面臨黎巴嫩真主黨與伊朗的「雙重報復。



黎巴嫩無意點火

黎巴嫩外長稱哈比卜（Abdallah Bou Habib）6日說表示，黎巴嫩正在努力確保任何行動都不會引發中東全面戰爭。

韓國擬祭禁令

韓國6日表示，外交部「強烈建議」韓國人儘快離開黎巴嫩和以色列，甚至準備禁止民眾前往以色列和黎巴嫩邊境地區。

禁令7日開始在藍線附近地區開始實施；藍線是黎巴嫩和以色列之間的分界線，部份邊界有爭議。部門在聲明中表示，當局還將發布一項臨時建議，敦促人們不要前往伊朗。

2024年8月5日，黎巴嫩西頓（Sidon），有伊瑪目馬赫迪童軍的成員舉起哈馬斯領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）的遺像上街遊行，譴責行刺事件。（Reuters）

以色列7月30日對黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）南部市郊施襲，殺死真主黨軍方指揮官舒庫爾（Fuad Shukr），哈馬斯領袖哈尼亞（Ismail Haniyeh）則在7月31日於伊朗德黑蘭遭刺殺，導致以色列與黎巴嫩及伊朗關係緊張升溫。

德國、美國、英國、澳洲、新加坡、法國和意大利等國，已相繼呼籲公民不要前往黎巴嫩和儘快撤離當地。