美國大選｜賀錦麗選明尼蘇達州長當副手　Tim Walz：一生的榮幸

篤定成為美國民主黨總統候選人的現任副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）8月5日正式宣布，選明尼蘇達州長沃爾茲（Tim Walz）當副手。



沃爾茲表示，與賀錦麗一起參與這場競選是他一生的榮幸，「我會全力以赴」。

圖為賀錦麗競選網站。（網頁截圖）

包括《紐約時報》和路透社在內傳媒5日較早前引述消息稱，篤定成為美國民主黨總統候選人的現任副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）選明尼蘇達州長沃爾茲（Tim Walz）當副手。

美媒引述消息指，賀錦麗已打視像電話給沃爾茲，通知她已選擇他作為競選搭檔，預計兩人5日較晚些時候會在費城共同參加首次聯合競選集會。

知情人士透露，在賀錦麗選擇競選搭檔的過程中，她對沃爾茲的印象愈來愈好。

一名來自賀錦麗位於特拉華州威爾明頓競選總部的消息人士稱，沃爾茲是「團隊最喜歡的」，「如果真是他，我們很興奮。我們喜歡他。」

美媒指，賀錦麗5日上午將致電最終的副總統候選人，也將通知那些沒有被選中的候選人，並感謝他們參與這一過程。報道指，賀錦麗週末對賓夕法尼亞州長夏皮羅（Josh Shapiro）及民主黨參議員凱利（Mark Kelly）進行面試。

美國明尼蘇達州長沃爾茲（Tim Walz）。（明尼蘇達州長辦公室）

沃爾茲是明尼蘇達州的第41任州長。他2018年首次當選州長，2022年成功連任。

60歲的沃爾茲曾是美國陸軍國民警衛隊（U.S. Army National Guard ）成員，也是一名前教師。最近一段時間，他批評特朗普（Donald Trump，又譯川普）和萬斯（JD Vance）是「怪人」（weird），而這也是賀錦麗團隊近來對共和黨候選人最常使用的攻擊。

作為來自傳統共和黨州份的前國會議員，沃爾茲已證明自己對鄉郊白人選民有吸引力，而他在擔任州長時也有提倡進步政策，譬如提供免費學校餐和增加帶薪勞工假期。儘管明尼蘇達州是一個傳統支持民主黨的州份，與它比鄰的威斯康辛州（Wisconsin）和密歇根州（Michigan）都是關鍵搖擺州。