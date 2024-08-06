美國大選｜路透社：賀錦麗副手人選縮窄至最後2強

路透社引述三名知情人士8月5日報道，民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）已將副手人選縮窄到最後2強，他們分別是賓夕法尼亞州長夏皮羅（Josh Shapiro）和明尼蘇達州長沃爾茲（Tim Valz）。



路透社8月5日報道，美國副總統賀錦麗預計將於6日宣布她的副手人選，隨後她當晚將在費城坦普爾大學（Temple University）與競選搭檔首次公開露面。

消息人士稱，目前尚不清楚賀錦麗團隊是否已做出最終人選決定。在費城舉行的集會將會開啟為期5天、穿梭7個城市的競選活動。

2024年7月13日，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）和賓夕法尼亞州長夏皮羅（Josh Shapiro）一同參觀費城雷丁市場。（Reuters）

51歲的夏皮羅是民主黨的後起之秀，在賓州擁有很高的支持率，該州的19張選舉人票對於賀錦麗11月勝出大選至關重要。

夏皮羅曾擔任賓州總檢察長。如果勝選，他將成為美國第一位猶太人副總統，而賀錦麗則尋求成為第一位當選美國總統的非裔和南亞裔美國女性。

美國賓夕凡尼亞州長夏皮羅（Josh Shapiro，左）官方照片。（賓夕凡尼亞州長網站）美國明尼蘇達州長沃爾茲（Tim Walz，右）官方照片。（明尼蘇達州長網站）

60歲的沃爾茲曾是美國陸軍國民警衛隊（U.S. Army National Guard ）成員，也是一名前教師。最近一段時間，他批評特朗普（Donald Trump，又譯川普）和萬斯（JD Vance）是「怪人」（weird），而這也是賀錦麗團隊近來對共和黨候選人最常使用的攻擊。

作為來自傳統共和黨州份的前國會議員，沃爾茲已證明自己對鄉郊白人選民有吸引力，而他在擔任州長時也有提倡進步政策，譬如提供免費學校餐和增加帶薪勞工假期。儘管明尼蘇達州是一個傳統支持民主黨的州份，與它比鄰的威斯康辛州（Wisconsin）和密歇根州（Michigan）都是關鍵搖擺州。