英國反移民騷亂　英政府：社交平台應杜絕不實消息

英國政府正在調查是否有外國勢力在網上放大虛假信息，助長英國國內的暴力抗議活動。英國政府也警告，社交媒體公司應採取更多措施來阻止這種行為。



英格蘭西北部紹斯波特（Southport）上週發生持刀襲擊案後，引發大規模暴力騷亂事件。騷亂起因是有人在網上散播不實消息，稱持刀血洗紹斯波特兒童舞蹈坊、導致三名兒童死亡的兇手是回教徒移民。

英國多地的難民收容所和回教堂等因此成為暴徒的打砸目標，還有警察遇襲、警車被燒。警方目前已逮捕約378人。

2024年7月30日，英國紹斯波特（Southport）民眾舉行守夜活動，悼念前一天在持刀襲擊案中遇難的兒童。（Reuters）

英首相府發言人8月5日說：「我們在網上看到了機械人活動，其中大部分很可能被放大，或有國家行為者的參與，放大了我們看到的一些虛假信息和錯誤信息……這顯然是我們正在研究的問題。」

英國戰略對話研究所（Institute of Strategic Dialogue，ISD）政策與研究主任達維（Jacob Davey）指出，虛假信息不僅由試圖製造麻煩的人傳播，社交媒體平台本身也在傳播虛假信息，因為平台設置的商業模式算法，就是為了放大網上的內容。

英首相施紀賢（Keir Starmer，又譯斯塔默）5日同警方和監獄負責人召開緊急會議後指出，不論示威者表面動機為何，搶掠純粹是暴力行徑，政府不會容忍對回教堂或回教徒社區的襲擊，並指所有被確認參與襲擊的人都將受到法律的嚴懲。

施紀賢說，一批受過專業訓練的特警已做好準備，一旦再發生騷亂，隨時支援地方警隊。政府也會對肇事者追究刑責。

據首相府聲明，英國法院也將根據需要延長開庭時間，以確保暴徒儘快受到法律制裁。

本文獲《聯合早報》授權轉載

