Elon Musk指英國騷亂是無可避免的內戰　首相府駁斥僅少數人行為

社交媒體X大股東馬斯克（Elon Musk）8月4日在一條有關利物浦暴力騷亂的影片下留言指「內戰無可避免」。英國首相府5日發聲明，批評馬斯克的言論，並指暴力事件僅屬少數人行為，並不能代表整個英國。



英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）的發言人5日表示，暴力行為來自一小部份「不代表英國」的群眾，並表示首相並不認同馬斯克的觀點，此前這位億萬富豪曾因允許極右翼人物重返自己擁有的社交平台X而備受批評。

首相發言人表示：「這樣的評論是沒有道理的。我們在這個國家所看到的，是有組織的暴力行為，而這種行為無論是在我們的街道上還是在網絡上，都不應該存在。」

2024年8月2日，英國民眾在利物浦一座清真寺外參加反歧視抗議活動，玻璃上的標語：「歡迎難民，制止極右翼」。（Reuters）

「我們現在談論的是極少數不能代表英國的暴徒，而作為對騷亂的回應，我們看見的社區中一些非常優秀的人主動出來清理混亂，以及那些不代表英國的暴徒所帶來的破壞。不代表我們的國家說話，我們已經看到了那些能夠代表我們國家說話的人們的反應。我想您可以從那些好人好事中，看出首相並不認同馬斯克的觀點」。