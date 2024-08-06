英國舞蹈班襲擊示威378人被捕　施紀賢：將設「常備軍」應對騷亂

英國多地發生極右反移民示威，有示威者8月4日攻擊尋求難民庇護人士入住的酒店，3日至今超過378人被捕，多名警員受傷。政府緊急召開會議後，首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）表示警隊將組成一支「常備軍」專門應對騷亂。



英國內閣官員5日召開商討緊急事務的「眼鏡蛇」（Cabinet Office Briefing Rooms，COBRA）會議。

首相施紀賢會後形容連串示威不是抗議，而是單純的暴力，一定會將所有親身參與暴力示威及在網絡上煽動的人繩之於法，警方也會成立特別小隊應對騷亂情況。

施紀賢強調︰「關於警方，我十分清楚，我們將部署我們需要的警力於有需要的地方去應對騷亂，這就是為甚麼要組建「常備軍」，專門的警員隨時都可以派去支援社區。」

他又指，不會容忍有清真寺或穆斯林社區成為暴徒攻擊目標。

2024年8月3日，英國利物浦，警察和示威者在反非法移民的抗議活動中發生衝突。（Reuters）

英國國家警察局長委員會（National Police Chiefs’ Council，NPCC）表示，各地警方8月3日至今已拘捕378名示威者，預料數字將會持續攀升。

示威者陸續被起訴，部分人5日上庭，據報利物浦有一名犯人是年僅14歲的男童。

這次示威源於有人在網上謠傳7月29日在紹斯波特（Southport）發生多人死傷的持刀襲擊中，兇徒是非法移民，激發極右翼人士上街抗議。

內政大臣顧綺慧（Yvette Cooper）早前表示，會審視是否引用反恐法，取締被指挑動示威的極右組織「英格蘭護衛聯盟」（English Defence League，EDL），當局一旦這樣做，亦有權封殺其他被視為由這個聯盟實際運作的組織。