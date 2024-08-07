尼泊爾觀光直升機墜毀 3男1女中國公民死亡 空難現場圖片曝光
撰文：許懿安
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中國駐尼泊爾大使館8月7日確認，3男1女中國公民在當地乘直升機前往拉蘇瓦縣（Rasuwa）途中不幸墜毀，連同男機師在內，機上5人全部死亡。
《印度斯坦時報》8月7日引述尼泊爾加德滿都特里布萬機場（Tribhuvan International Airport）消息稱，這部編號為9N-AJD的直升機是在下午1時45分起飛，但它在下午1時57分於Suryachaur與控制塔失去聯絡。
出事直升機隸屬王朝航空（Air Dynasty），7日下午於努瓦科特省（Nuwakot） 希沃布里國家公園（Shivapuri National Park）喜馬拉雅山的森林中墜毀。當地距離首都加德滿都57公里。
是當地居民看到森林起火並通知警方。
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該報引述尼泊爾媒體報道，這架直升機從加德滿都起飛，原定前往蘇熱瓦地區。
尼泊爾警方在社交媒體X發布空難現場圖片，墜機位置林木受到嚴重受破壞，由此可以想像空難發生時的情況：
救援人員已趕抵現場。該報引述當地報道稱，包括機師在內，直升機上5人都在這場空難喪生。
警方證實，救援人員已找到全部5名罹難者遺體，但其中1人遺體嚴重燒焦，已變得面目全非。
尼泊爾總理辦公室同日下午發新聞公報稱，總理奧利尼泊爾總理奧利（K.P. Sharma Oli）對遇難者表示哀悼。
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