尼泊爾飛機墜毀影片曝光　起飛後轉彎墜地18死　技工踏上死亡之旅

尼泊爾一架載有19人的小型飛機7月24日在尼泊爾加德滿都特里布萬機場（Tribhuvan International Airport）起飛期間墜毀起火，造成18人死亡、1人受傷。現場影片顯示，飛機在起飛後轉彎墜地。機上有17名技工，他們當時準備前往國內其他城市維修另一架飛機，不幸遇上墜機事件，意外原因仍在調查中。



尼泊爾民航部門透過聲明指「起飛後不久…… 飛機向右轉，墜毀在跑道東側」。

事發於當地時間24日上午11時15分左右，涉事航空公司為Saurya Airlines，機場官員證實尋獲18具遺體，只有機長獲救時仍然生還，正在醫院接受治療。

據官員指，機上19人為17名技工與2名機組人員，技工當時準備前往國內城市博克拉（Pokhara）維修另一架飛機。

路透社指，涉事飛機由加拿大飛機製造商龐巴迪公司（Bombardier）生產，型號為CRJ-200，有50個座位。

央視2024年7月24日分別報道，一架飛機在尼泊爾加德滿都特里布萬機場（Tribhuvan International Airport）墜毀。（央視網站）

2024年7月24日，尼泊爾一架飛機起飛期間墜毀，圖為事發現場（REUTERS）

2024年7月24日，尼泊爾一架飛機起飛期間墜毀，圖為事發現場 （NepaliArmyHQ via X/Handout via REUTERS）

尼泊爾被視為全球飛行高風險國家之一，2023年1月，尼泊爾雪人航空（Yeti Airlines）編號YT691的內陸機從尼泊爾首都加德滿都（Kathmandu）飛往西部博拉克（Pokhara）期間在塞蒂河峽谷（Seti river gorge）墜毀，機上72人全部罹難。