孟加拉臨時政府料8日晚宣誓就任　首席顧問尤努斯已啟程返國

孟加拉的示威浪潮成功迫使總理哈西娜（Sheikh Hasina）下台，孟加拉總統與政黨領袖、學生領袖等會面後，同意接受示威者的建議，由該國諾貝爾和平獎得主尤努斯（Muhammad Yunus）出任臨時政府的首席顧問。陸軍總司令札曼（Waker-Uz-Zaman）於8月7日表示， 在尤努斯返抵國門後，臨時政府可望8日晚上宣誓就職。



札曼透過電視發表講話，稱尤努斯預定8日自巴黎返抵孟加拉，札曼將與尤努斯帶領的臨時政府全面合作，相信尤努斯能夠帶領國家邁向民主進程。他又表示，國內的局勢正在改善，預計將在未來3、4 天內恢復正常。

84歲的尤努斯在離開巴黎前發聲明，呼籲國民充份利用新勝利，保持冷靜。避免一切形式的暴力行為。他亦在機場向記者稱，期望著回國了解局勢，以探討擺脫當前問題的方法。至於何時能舉行大選，他就指仍有待商討。