孟加拉騷亂｜全球任期最長女總理　哈西娜不敵示威浪潮黯然下台

孟加拉連日爆發示威活動，總理哈西娜（Sheikh Hasina）8月5日辭職並逃往印度。哈西娜在任前後共20年，是全球任期最長的女性政府領導人。其任內曾為孟加拉帶來顯著的經濟進步，卻最終敗給國內大規模示威。



2024年8月5日，孟加拉首都達卡，人們在總理官邸屋頂上揮舞孟加拉國旗，慶祝前總理哈西娜辭職。（Reuters）

美國《華盛頓郵報》5日報道，現年76歲的哈西娜出身名門，其父親Sheikh Mujibur Rahman是孟加拉國父，1971年帶領孟加拉脫離巴基斯坦獨立。然而軍方1975年發動政變，哈西娜家族慘遭滅門，她及其胞妹因身在歐洲而倖免於難。

哈西娜此後在印度流亡。她從1996年首次當選國家領導人，除2001年短暫落敗給在野派外，長期執政共20年。在任期間，她為孟加拉帶來突飛猛進的經濟成就，國內服裝業更成為世界上最具競爭力的工業之一。

合法性存疑 成下台主因

美媒1月9日報道，哈西娜長期以來被指控操縱選舉包括監禁對手，引起民眾的不滿。2024年1月選舉前夕，數千名反對派領袖和支持者被逮捕。主要反對派孟加拉民族主義黨因擔心不公平而抵制該選舉。

圖為2024年8月5日，孟加拉總理哈西娜（Sheikh Hasina）下台後，英國倫敦有群眾集會慶祝。（Reuters）

《時代》周刊（TIME）2023年11月報道，形容她是世上任期最長的女性國家領導人，戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）與甘地（Mahatma Gandhi）的勝選次數都不及她。